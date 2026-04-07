  Подолье – Виктория. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Подолье
07.04.2026 12:00
Виктория Сумы
07 апреля 2026, 09:21
Подолье – Виктория. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 7 апреля в 12:00 по Киеву

Во вторник, 7 апреля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Викторией». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Хмельницкий коллектив в очередной раз ведет борьбу за сохранение прописки во втором по силе дивизионе Украины. После 21 матчей Первой лиги на балансе «Подолья» есть 17 очков, пока позволяют клубу находиться на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы. Хотя расстояние от безопасной зоны еще не слишком критично – 5 зачетных пунктов.

В Кубке Украины коллектив прошел только «Скалу 1911», благодаря чему и квалифицировался в 1/16 финала турнира. Там «Подолье» со счетом 1:4 уступило «Ингульцу».

Не слишком уверенные результаты в этом сезоне демонстрируют и сумчане. За 21 матч чемпионата клуба удалось набрать только 22 балла, которые пока позволяют ему находиться на 11 месте общего зачета. Расстояние от зоны переходных игр за вылет невелико и на данный момент составляет 2 зачетных пункта.

В Кубке Украины «Виктория» одолела «Ворсклу» и «Левый Берег», однако также пострадала от «Ингульца» на стадии 1/8 финала.

Личные встречи

В очных играх между собой клубы встречались только 3 раза. 2 матча завершились вничью, а в 1 поединке победило «Подолье».

Что интересно, ни в одном из этих противостояний не было забито больше, чем 2 мяча.

Интересные факты

  • «Подолье» забило всего 16 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • За 10 выездных поединков текущего сезона Первой лиги «Виктория» набрала только 6 очков – самый плохой результат среди всех команд.
  • Ни в одном из 4-х предыдущих матчей «Подолье» не забивали обе команды.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

