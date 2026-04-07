Чемпионат Нидерландов
Телстар
04.04.2026 19:45 – FT 0 : 2
Гронинген
Нидерланды
07 апреля 2026, 06:15 |
199
0

В Нидерландах за 5 туров до конца определен чемпион. Как выглядит таблица?

ПСВ досрочно завоевал трофей Эредивизи, Утрехт и Степанов борются за еврокубки

07 апреля 2026, 06:15 |
199
0
В Нидерландах за 5 туров до конца определен чемпион. Как выглядит таблица?
Getty Images/Global Images Ukraine

4–5 апреля в чемпионате Нидерландов 2025/26 состоялись матчи 29-го тура.

ПСВ досрочно завоевал трофей Эредивизи – команда из Эйндховена выиграла голевую перестрелку у Утрехта (4:3), а ближайший конкурент – Фейеноорд – не сумел переграть ФК Волендам (0:0).

У ПСВ за пять туров до завершения турнира 71 очко, а у роттердамского коллектива – 54. Максимум, на который может рассчитывать Фейеноорд, это 69 очков, что делает подопечных Петера Боша недосягаемыми.

Топ-8 чемпионата Нидерландов: ПСВ (71), Фейеноорд (54), Неймеген (53), Твенте (50), Аякс (48), АЗ Алкмаар (45), Херенвен (44), Спарта Роттердам (42).

Утрехт вместе с украинским форвардом Артемом Степановым продолжает борьбу за еврокубки и с 41 баллом располагается на девятом месте.

Команды, которые займут места с четвертого по восьмое, в пульке определят одного участника Лиги конференций в следующем сезоне.

ПСВ в статусе чемпиона уже квалифицировался в основной этап Лиги чемпионов 2026/27. В этап лиги ЛЧ отправится и серебряный призер. Третья команда Нидерландов сыграет в квалификации главного еврокубка, а четвертая – в отборе Лиги Европы.

Помимо Степанова, в Нидерладах из украинцев выступает и Александр Зинченко, который защищает цвета Аякса и продолжает восстановление от травмы.

Чемпионат Нидерландов 2025/26. 29-й тур, 4–5 апреля

ПСВ – Утрехт – 4:3

Голы: Сайбари, 21, 48, Тил, 52, Дриуэш, 90+4 – Степанов, 3, Зехил, 13, Карлссон, 82

ФК Волендам – Фейеноорд – 0:0

АЗ Алкмаар – Ситтард – 2:0

Голы: Мердинк, 11, Мейнанс, 15

Телстар – Гронинген – 0:2

Голы: Янсе, 32, Схредерс, 90+5

Аякс – Твенте – 1:2

Голы: Вегхорст, 32 – Зерруки, 18, ван Рой, 79

Эксельсиор – Неймеген – 0:2

Голы: Линссен, 30, Онал, 71

Гоу Эхед Иглс – Зволле – 5:0

Голы: Сигурдарсон, 4, Тенгстедт, 7, Эдвардсен, 15, Адельгаард, 56, Сюре, 63

Херенвен – Хераклес – 4:1

Голы: Тренцков, 35, Нордас, 45+5 (пен.), Пасвер, 47 (автогол), Ривера, 51 – Энгельс, 21

НАК Бреда – Спарта Роттердам – 0:0

Таблица чемпионата Нидерландов

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 29 23 2 4 82 - 40 11.04.26 19:45 Спарта Роттердам - ПСВ Эйндховен04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен14.03.26 ПСВ Эйндховен 2:3 НЕК Неймеген07.03.26 ПСВ Эйндховен 2:1 АЗ Алкмаар28.02.26 Хераклес 1:3 ПСВ Эйндховен 71
2 Фейеноорд 29 16 6 7 61 - 40 12.04.26 15:30 НЕК Неймеген - Фейеноорд05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор08.03.26 НАК Бреда 3:3 Фейеноорд01.03.26 Твенте 2:0 Фейеноорд 54
3 НЕК Неймеген 29 15 8 6 71 - 47 12.04.26 15:30 НЕК Неймеген - Фейеноорд04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 ПСВ Эйндховен 2:3 НЕК Неймеген08.03.26 НЕК Неймеген 3:0 Волендам28.02.26 НЕК Неймеген 2:3 Фортуна Ситтард 53
4 Твенте 29 13 11 5 49 - 31 10.04.26 21:00 Твенте - Волендам04.04.26 Аякс 1:2 Твенте21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт08.03.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 Твенте01.03.26 Твенте 2:0 Фейеноорд 50
5 Аякс 29 12 12 5 54 - 37 11.04.26 22:00 Хераклес - Аякс04.04.26 Аякс 1:2 Твенте22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам07.03.26 Гронинген 3:1 Аякс01.03.26 Зволле 0:0 Аякс 48
6 АЗ Алкмаар 29 13 6 10 49 - 45 12.04.26 17:45 АЗ Алкмаар - Херенвен04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес07.03.26 ПСВ Эйндховен 2:1 АЗ Алкмаар01.03.26 Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар 45
7 Херенвен 29 12 8 9 53 - 47 12.04.26 17:45 АЗ Алкмаар - Херенвен05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар07.03.26 Эксельсиор 1:2 Херенвен28.02.26 Херенвен 2:1 Спарта Роттердам 44
8 Спарта Роттердам 29 12 6 11 35 - 47 11.04.26 19:45 Спарта Роттердам - ПСВ Эйндховен05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам08.03.26 Спарта Роттердам 1:1 Зволле28.02.26 Херенвен 2:1 Спарта Роттердам 42
9 Утрехт 29 11 8 10 45 - 35 11.04.26 17:30 Утрехт - Телстар04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт06.03.26 Хераклес 0:0 Утрехт01.03.26 Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар 41
10 Гронинген 29 12 5 12 42 - 37 11.04.26 21:00 Гронинген - Гоу Эхед Иглс04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген07.03.26 Гронинген 3:1 Аякс01.03.26 Волендам 3:2 Гронинген 41
11 Гоу Эхед Иглс 29 8 11 10 50 - 45 11.04.26 21:00 Гронинген - Гоу Эхед Иглс05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда08.03.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 Твенте01.03.26 Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс 35
12 Фортуна Ситтард 29 10 5 14 43 - 54 12.04.26 13:15 Фортуна Ситтард - НАК Бреда04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард08.03.26 Фортуна Ситтард 1:4 Телстар28.02.26 НЕК Неймеген 2:3 Фортуна Ситтард 35
13 Зволле 29 8 9 12 38 - 58 12.04.26 15:30 Зволле - Эксельсиор05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген08.03.26 Спарта Роттердам 1:1 Зволле01.03.26 Зволле 0:0 Аякс 33
14 Волендам 29 7 7 15 30 - 48 10.04.26 21:00 Твенте - Волендам05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард08.03.26 НЕК Неймеген 3:0 Волендам01.03.26 Волендам 3:2 Гронинген 28
15 Телстар 29 6 9 14 38 - 48 11.04.26 17:30 Утрехт - Телстар04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар08.03.26 Фортуна Ситтард 1:4 Телстар27.02.26 Телстар 3:0 НАК Бреда 27
16 Эксельсиор 29 7 6 16 29 - 49 12.04.26 15:30 Зволле - Эксельсиор04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор07.03.26 Эксельсиор 1:2 Херенвен01.03.26 Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс 27
17 НАК Бреда 29 5 9 15 29 - 50 12.04.26 13:15 Фортуна Ситтард - НАК Бреда05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда08.03.26 НАК Бреда 3:3 Фейеноорд27.02.26 Телстар 3:0 НАК Бреда 24
18 Хераклес 29 5 4 20 34 - 74 11.04.26 22:00 Хераклес - Аякс05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес06.03.26 Хераклес 0:0 Утрехт28.02.26 Хераклес 1:3 ПСВ Эйндховен 19
Полная таблица

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Йорг Шрёдерс (Гронинген), асcист Том ван Берген.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Дис Янсе (Гронинген), асcист Тиго Ланд.
Чемпионат Турции. Фенербахче забил Бешикташу на 90+11-й. Где Трабзонспор?
Таблица чемпионата Португалии. Бенфика попрощалась с чемпионскими амбициями
Каза Пия – Бенфика – 1:1. Как пропустил Трубин, удары Судакова. Видео голов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Футбол | 06 апреля 2026, 22:25 8
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку

В УАФ рассматривают возможность назначения Пономарева

Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Бокс | 06 апреля 2026, 09:30 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»

Британец считает, что Уайлдеру стоит завершить карьеру

Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Футбол | 07.04.2026, 03:32
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Футбол | 06.04.2026, 05:32
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Футбол | 06.04.2026, 07:51
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Популярные новости
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Сборная Украины получит звездное усиление: «Уже есть договоренность»
Сборная Украины получит звездное усиление: «Уже есть договоренность»
05.04.2026, 10:21
Баскетбол
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 21:32 22
Теннис
В команде Усика объяснили, почему отказались от боя с Итаумой
В команде Усика объяснили, почему отказались от боя с Итаумой
05.04.2026, 08:42 2
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
06.04.2026, 21:12 28
Футбол
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
05.04.2026, 07:00 7
Футбол
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 17
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 15
Футбол
