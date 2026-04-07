В Нидерландах за 5 туров до конца определен чемпион. Как выглядит таблица?

4–5 апреля в чемпионате Нидерландов 2025/26 состоялись матчи 29-го тура.

ПСВ досрочно завоевал трофей Эредивизи – команда из Эйндховена выиграла голевую перестрелку у Утрехта (4:3), а ближайший конкурент – Фейеноорд – не сумел переграть ФК Волендам (0:0).

У ПСВ за пять туров до завершения турнира 71 очко, а у роттердамского коллектива – 54. Максимум, на который может рассчитывать Фейеноорд, это 69 очков, что делает подопечных Петера Боша недосягаемыми.

Топ-8 чемпионата Нидерландов: ПСВ (71), Фейеноорд (54), Неймеген (53), Твенте (50), Аякс (48), АЗ Алкмаар (45), Херенвен (44), Спарта Роттердам (42).

Утрехт вместе с украинским форвардом Артемом Степановым продолжает борьбу за еврокубки и с 41 баллом располагается на девятом месте.

Команды, которые займут места с четвертого по восьмое, в пульке определят одного участника Лиги конференций в следующем сезоне.

ПСВ в статусе чемпиона уже квалифицировался в основной этап Лиги чемпионов 2026/27. В этап лиги ЛЧ отправится и серебряный призер. Третья команда Нидерландов сыграет в квалификации главного еврокубка, а четвертая – в отборе Лиги Европы.

Помимо Степанова, в Нидерладах из украинцев выступает и Александр Зинченко, который защищает цвета Аякса и продолжает восстановление от травмы.

ПСВ – Утрехт – 4:3

Голы: Сайбари, 21, 48, Тил, 52, Дриуэш, 90+4 – Степанов, 3, Зехил, 13, Карлссон, 82

ФК Волендам – Фейеноорд – 0:0

АЗ Алкмаар – Ситтард – 2:0

Голы: Мердинк, 11, Мейнанс, 15

Телстар – Гронинген – 0:2

Голы: Янсе, 32, Схредерс, 90+5

Аякс – Твенте – 1:2

Голы: Вегхорст, 32 – Зерруки, 18, ван Рой, 79

Эксельсиор – Неймеген – 0:2

Голы: Линссен, 30, Онал, 71

Гоу Эхед Иглс – Зволле – 5:0

Голы: Сигурдарсон, 4, Тенгстедт, 7, Эдвардсен, 15, Адельгаард, 56, Сюре, 63

Херенвен – Хераклес – 4:1

Голы: Тренцков, 35, Нордас, 45+5 (пен.), Пасвер, 47 (автогол), Ривера, 51 – Энгельс, 21

НАК Бреда – Спарта Роттердам – 0:0

Таблица чемпионата Нидерландов