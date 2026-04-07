В Нидерландах за 5 туров до конца определен чемпион. Как выглядит таблица?
ПСВ досрочно завоевал трофей Эредивизи, Утрехт и Степанов борются за еврокубки
4–5 апреля в чемпионате Нидерландов 2025/26 состоялись матчи 29-го тура.
ПСВ досрочно завоевал трофей Эредивизи – команда из Эйндховена выиграла голевую перестрелку у Утрехта (4:3), а ближайший конкурент – Фейеноорд – не сумел переграть ФК Волендам (0:0).
У ПСВ за пять туров до завершения турнира 71 очко, а у роттердамского коллектива – 54. Максимум, на который может рассчитывать Фейеноорд, это 69 очков, что делает подопечных Петера Боша недосягаемыми.
Топ-8 чемпионата Нидерландов: ПСВ (71), Фейеноорд (54), Неймеген (53), Твенте (50), Аякс (48), АЗ Алкмаар (45), Херенвен (44), Спарта Роттердам (42).
Утрехт вместе с украинским форвардом Артемом Степановым продолжает борьбу за еврокубки и с 41 баллом располагается на девятом месте.
Команды, которые займут места с четвертого по восьмое, в пульке определят одного участника Лиги конференций в следующем сезоне.
ПСВ в статусе чемпиона уже квалифицировался в основной этап Лиги чемпионов 2026/27. В этап лиги ЛЧ отправится и серебряный призер. Третья команда Нидерландов сыграет в квалификации главного еврокубка, а четвертая – в отборе Лиги Европы.
Помимо Степанова, в Нидерладах из украинцев выступает и Александр Зинченко, который защищает цвета Аякса и продолжает восстановление от травмы.
Чемпионат Нидерландов 2025/26. 29-й тур, 4–5 апреля
ПСВ – Утрехт – 4:3
Голы: Сайбари, 21, 48, Тил, 52, Дриуэш, 90+4 – Степанов, 3, Зехил, 13, Карлссон, 82
ФК Волендам – Фейеноорд – 0:0
АЗ Алкмаар – Ситтард – 2:0
Голы: Мердинк, 11, Мейнанс, 15
Телстар – Гронинген – 0:2
Голы: Янсе, 32, Схредерс, 90+5
Аякс – Твенте – 1:2
Голы: Вегхорст, 32 – Зерруки, 18, ван Рой, 79
Эксельсиор – Неймеген – 0:2
Голы: Линссен, 30, Онал, 71
Гоу Эхед Иглс – Зволле – 5:0
Голы: Сигурдарсон, 4, Тенгстедт, 7, Эдвардсен, 15, Адельгаард, 56, Сюре, 63
Херенвен – Хераклес – 4:1
Голы: Тренцков, 35, Нордас, 45+5 (пен.), Пасвер, 47 (автогол), Ривера, 51 – Энгельс, 21
НАК Бреда – Спарта Роттердам – 0:0
Таблица чемпионата Нидерландов
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|29
|23
|2
|4
|82 - 40
|11.04.26 19:45 Спарта Роттердам - ПСВ Эйндховен04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен14.03.26 ПСВ Эйндховен 2:3 НЕК Неймеген07.03.26 ПСВ Эйндховен 2:1 АЗ Алкмаар28.02.26 Хераклес 1:3 ПСВ Эйндховен
|71
|2
|Фейеноорд
|29
|16
|6
|7
|61 - 40
|12.04.26 15:30 НЕК Неймеген - Фейеноорд05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор08.03.26 НАК Бреда 3:3 Фейеноорд01.03.26 Твенте 2:0 Фейеноорд
|54
|3
|НЕК Неймеген
|29
|15
|8
|6
|71 - 47
|12.04.26 15:30 НЕК Неймеген - Фейеноорд04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 ПСВ Эйндховен 2:3 НЕК Неймеген08.03.26 НЕК Неймеген 3:0 Волендам28.02.26 НЕК Неймеген 2:3 Фортуна Ситтард
|53
|4
|Твенте
|29
|13
|11
|5
|49 - 31
|10.04.26 21:00 Твенте - Волендам04.04.26 Аякс 1:2 Твенте21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт08.03.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 Твенте01.03.26 Твенте 2:0 Фейеноорд
|50
|5
|Аякс
|29
|12
|12
|5
|54 - 37
|11.04.26 22:00 Хераклес - Аякс04.04.26 Аякс 1:2 Твенте22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам07.03.26 Гронинген 3:1 Аякс01.03.26 Зволле 0:0 Аякс
|48
|6
|АЗ Алкмаар
|29
|13
|6
|10
|49 - 45
|12.04.26 17:45 АЗ Алкмаар - Херенвен04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес07.03.26 ПСВ Эйндховен 2:1 АЗ Алкмаар01.03.26 Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар
|45
|7
|Херенвен
|29
|12
|8
|9
|53 - 47
|12.04.26 17:45 АЗ Алкмаар - Херенвен05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар07.03.26 Эксельсиор 1:2 Херенвен28.02.26 Херенвен 2:1 Спарта Роттердам
|44
|8
|Спарта Роттердам
|29
|12
|6
|11
|35 - 47
|11.04.26 19:45 Спарта Роттердам - ПСВ Эйндховен05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам08.03.26 Спарта Роттердам 1:1 Зволле28.02.26 Херенвен 2:1 Спарта Роттердам
|42
|9
|Утрехт
|29
|11
|8
|10
|45 - 35
|11.04.26 17:30 Утрехт - Телстар04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт06.03.26 Хераклес 0:0 Утрехт01.03.26 Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар
|41
|10
|Гронинген
|29
|12
|5
|12
|42 - 37
|11.04.26 21:00 Гронинген - Гоу Эхед Иглс04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген07.03.26 Гронинген 3:1 Аякс01.03.26 Волендам 3:2 Гронинген
|41
|11
|Гоу Эхед Иглс
|29
|8
|11
|10
|50 - 45
|11.04.26 21:00 Гронинген - Гоу Эхед Иглс05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда08.03.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 Твенте01.03.26 Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс
|35
|12
|Фортуна Ситтард
|29
|10
|5
|14
|43 - 54
|12.04.26 13:15 Фортуна Ситтард - НАК Бреда04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард08.03.26 Фортуна Ситтард 1:4 Телстар28.02.26 НЕК Неймеген 2:3 Фортуна Ситтард
|35
|13
|Зволле
|29
|8
|9
|12
|38 - 58
|12.04.26 15:30 Зволле - Эксельсиор05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген08.03.26 Спарта Роттердам 1:1 Зволле01.03.26 Зволле 0:0 Аякс
|33
|14
|Волендам
|29
|7
|7
|15
|30 - 48
|10.04.26 21:00 Твенте - Волендам05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард08.03.26 НЕК Неймеген 3:0 Волендам01.03.26 Волендам 3:2 Гронинген
|28
|15
|Телстар
|29
|6
|9
|14
|38 - 48
|11.04.26 17:30 Утрехт - Телстар04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар08.03.26 Фортуна Ситтард 1:4 Телстар27.02.26 Телстар 3:0 НАК Бреда
|27
|16
|Эксельсиор
|29
|7
|6
|16
|29 - 49
|12.04.26 15:30 Зволле - Эксельсиор04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор07.03.26 Эксельсиор 1:2 Херенвен01.03.26 Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс
|27
|17
|НАК Бреда
|29
|5
|9
|15
|29 - 50
|12.04.26 13:15 Фортуна Ситтард - НАК Бреда05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда08.03.26 НАК Бреда 3:3 Фейеноорд27.02.26 Телстар 3:0 НАК Бреда
|24
|18
|Хераклес
|29
|5
|4
|20
|34 - 74
|11.04.26 22:00 Хераклес - Аякс05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес06.03.26 Хераклес 0:0 Утрехт28.02.26 Хераклес 1:3 ПСВ Эйндховен
|19
