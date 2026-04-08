  4. Нойер №1. Украинский вратарь – о лучших игроках своего амплуа
08 апреля 2026, 09:48
193
Нойер №1. Украинский вратарь – о лучших игроках своего амплуа

Назар Домчак назвал футболистов, которые для него являются примером вратарского мастерства

08 апреля 2026, 09:48 |
193
Нойер №1. Украинский вратарь – о лучших игроках своего амплуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Вчера, 7 апреля состоялся матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария», в котором гости во многом благодаря их вратарю Мануэлю Нойеру увезли из Мадрида победу (2:1).

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua вратарь «Карпат» Назар Домчак назвал голкипера мюнхенцев первым в списке, кто является для него примером вратарского мастерства.

– Для меня таковых голкиперов несколько, – сказал Домчак. – Прежде всего, это Мануэль Нойер, он, как по мне, открыл новую эру для вратарей, насколько качественно, работая в поле. Также не могу не отметить Эдерсона, Джанлуиджи Доннарумму, Марка-Андре тер Штегена, Жоан Гарсия хорошо интегрирован в игру «Барселоны».

Из украинских вратарей мне нравится, как действует Дмитрий Ризнык. Этот голкипер всегда хладнокровен, он уверенно играет как на линии ворот, так и ногами. А Анатолий Трубин – это вообще топ. Он сейчас первый номер не только в «Бенфике», но и в сборной Украины.

Назар Домчак Мануэль Нойер Эдерсон Сантана Джанлуиджи Доннарумма Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин Жоан Гарсия Марк-Андре тер Штеген Карпаты Львов Бенфика сборная Украины по футболу
Комментарии 1
Ото ж бери приклад з Ноєра- він не валяється на газоні після зіткнення з дупою нападника...
