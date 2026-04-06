  4. Падение Циципаса. Трехкратный чемпион покинул Мастерс в Монте-Карло
06 апреля 2026, 18:40 | Обновлено 06 апреля 2026, 18:52
Падение Циципаса. Трехкратный чемпион покинул Мастерс в Монте-Карло

Стефанос проиграл Франсиско Черундоло в стартовом поединке

06 апреля 2026, 18:40 | Обновлено 06 апреля 2026, 18:52
184
0
Падение Циципаса. Трехкратный чемпион покинул Мастерс в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Представитель Греции Стефанос Циципас (ATP 48) проиграл стартовый поединок на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Циципас уступил аргентинцу Франсиско Черундоло (ATP 19) в двух сетах за 1 час и 47 минут – 5:7, 4:6.

Счет очных встреч игроков – 2:1 в пользу грека.

Стефанос становился чемпионом Мастерса в Монте-Карло трижды – в 2021, 2022 и 2024 годах.

Циципас упал на 65-ю позицию в лайв-рейтинге ATP.

В следующем поединке Черундоло сыграет с победителем матча Даниэль Альтмайер – Томаш Махач.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/32 финала

Франсиско Черундоло [16] – Стефанос Циципас – 7:5, 6:4

