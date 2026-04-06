Падение Циципаса. Трехкратный чемпион покинул Мастерс в Монте-Карло
Стефанос проиграл Франсиско Черундоло в стартовом поединке
Представитель Греции Стефанос Циципас (ATP 48) проиграл стартовый поединок на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
Циципас уступил аргентинцу Франсиско Черундоло (ATP 19) в двух сетах за 1 час и 47 минут – 5:7, 4:6.
Счет очных встреч игроков – 2:1 в пользу грека.
Стефанос становился чемпионом Мастерса в Монте-Карло трижды – в 2021, 2022 и 2024 годах.
Циципас упал на 65-ю позицию в лайв-рейтинге ATP.
В следующем поединке Черундоло сыграет с победителем матча Даниэль Альтмайер – Томаш Махач.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/32 финала
Франсиско Черундоло [16] – Стефанос Циципас – 7:5, 6:4
