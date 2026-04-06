Шанс для конкурентов. Удинезе сенсационно остановил Комо

6 апреля в рамках 31-го тура Серии А состоялся матч между «Удинезе» и «Комо».

Игра прошла в Удине на стадионе «Стадио Фриули».

Матч выдался небогатым на моменты и завершился со счетом 0:0.

Таким образом прервалась серия «Комо» из пяти подряд побед в Серии А. Несмотря на это, команда Фабрегаса с 58 очками в активе останется на четвертом месте в Серии А, однако по итогам тура конкуренты имеют возможность сократить отставание.

«Удинезе» после этого матча занимает 11-е место в таблице, имея в активе 40 очков.

