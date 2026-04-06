Отыграл три матчбола. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Хьюстоне

Американский теннисист Томми Пол (АТР 21) стал победителем грунтового турнира АТР 250 в Хьюстоне, США.

В финале американец в трех сетах переиграл Романа Андреса Бурручагу (Аргентина, ATP 77) за 2 часа и 42 минуты.

ATP 250 Хьюстон. Грунт. Финал

Роман Андрес Бурручага (Аргентина) – Томми Пол (США) [4] – 1:6, 6:3, 5:7

В третьей партии Пол уступал 3:5, но сумел оформить камбек, взяв пять геймов подряд. В частности, в девятом гейме Томми отыграл три чемпионшип-поинта.

На путь к чемпинству Пол, пмимо Бурручаги, также одолел Даниэля Вальехо, Томаса Мартина Этчеверри и Фрэнсиса Тиафо.

Томми завоевал пятый трофей в карьере и первый на грунте.

