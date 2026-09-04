Бублик избежал бублика. Определен потенциальный соперник Алькараса в R4 USO

Американский теннисист и 21-й номер рейтинга АТР Томми Пол вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.

В третьем раунде американец в пяти сетах переиграл представителя Казахстана Александра Бублика (АТР 16) за 3 часа и 15 минут.

US Open 2026. 1/16 финала

Александр Бублик (Казахстан) [15] – Томми Пол (США) [20] – 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 3:6

В пятой партии Пол побеждал 5:0, но все же не сумел повесить зашифрованному россиянину бублик.

Пол в четвертом круге US Open может встретиться с Карлосом Алькарсом, который проводит матчи третьего раунда против У Ибина.

Помимо Бублика, Томми в Нью-Йорке также одолел Колмана Вонга и Дино Прижмича.

Пол в девятый раз играет в основной сетке американского мейджора в третий раз пробился в 1/16 финала, что является его лучшим результатом на этом турнире.

Всего для Томми это будет девятое выступление во второй неделе турнира Grand Slam и первое с Australian Open этого года.