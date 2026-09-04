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US Open
04 сентября 2026, 23:19 | Обновлено 04 сентября 2026, 23:24
139
0

Бублик избежал бублика. Определен потенциальный соперник Алькараса в R4 USO

Томми Пол в пяти сетах одолел представителя Казахстана и вышел в 1/8 финала мейджора

04 сентября 2026, 23:19 | Обновлено 04 сентября 2026, 23:24
139
0
Бублик избежал бублика. Определен потенциальный соперник Алькараса в R4 USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Томми Пол
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Американский теннисист и 21-й номер рейтинга АТР Томми Пол вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.

В третьем раунде американец в пяти сетах переиграл представителя Казахстана Александра Бублика (АТР 16) за 3 часа и 15 минут.

US Open 2026. 1/16 финала

Александр Бублик (Казахстан) [15] – Томми Пол (США) [20] – 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 3:6

В пятой партии Пол побеждал 5:0, но все же не сумел повесить зашифрованному россиянину бублик.

Пол в четвертом круге US Open может встретиться с Карлосом Алькарсом, который проводит матчи третьего раунда против У Ибина.

Помимо Бублика, Томми в Нью-Йорке также одолел Колмана Вонга и Дино Прижмича.

Пол в девятый раз играет в основной сетке американского мейджора в третий раз пробился в 1/16 финала, что является его лучшим результатом на этом турнире.

Всего для Томми это будет девятое выступление во второй неделе турнира Grand Slam и первое с Australian Open этого года.

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Томми Пол Карлос Алькарас (теннисист) Александр Бублик US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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