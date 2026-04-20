  4. Знаменитый английский клуб планирует трансфер защитника Динамо
Знаменитый английский клуб планирует трансфер защитника Динамо

Михавко может перейти в «Тоттенхэм»

Английский «Тоттенхэм» активно рассматривает возможность подписания контракта с центральным защитником «Динамо» Тарасом Михавко.

Лондонский клуб ищет долгосрочную замену своему основному защитнику Микки ван де Вену, который, по прогнозам, покинет команду уже летом этого года.

По информации источника, конкуренцию «шпорам» в борьбе за украинского защитника могут составить другие клубы Премьер-лиги, в частности «Ноттингем Форест», «Брайтон» и «Борнмут».

Действующий контракт Михавка с киевским «Динамо» действует до декабря 2030 года, но интерес к нему со стороны ведущих английских клубов может привести к изменениям в ближайшем трансферном окне.

По теме:
Шахтер – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«У Ахмета появится ребенок, а он...»: переписка футболиста Шахтера и фана
Нападающий Буковины КОЖУШКО: Динамо пока не забивал
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поблагодарите Трубина. Бенфика выиграла огненное дерби против Спортинга
Футбол | 19 апреля 2026, 22:18 8
Поблагодарите Трубина. Бенфика выиграла огненное дерби против Спортинга
Поблагодарите Трубина. Бенфика выиграла огненное дерби против Спортинга

Анатолий в начале матча отразил пенальти

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Футбол | 19 апреля 2026, 09:42 2
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»

Президент УАФ против возвращения россиян

Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Футбол | 19.04.2026, 09:30
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
Бокс | 19.04.2026, 01:32
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
ФОТО. Футболистка Барселоны разделась и показала свою фигуру
Футбол | 20.04.2026, 00:36
ФОТО. Футболистка Барселоны разделась и показала свою фигуру
ФОТО. Футболистка Барселоны разделась и показала свою фигуру
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 8
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
18.04.2026, 04:02 2
Футбол
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
19.04.2026, 10:15 2
Бокс
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
19.04.2026, 11:34 5
Футбол
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 29
Теннис
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
18.04.2026, 01:32 1
Бокс
