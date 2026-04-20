Знаменитый английский клуб планирует трансфер защитника Динамо
Михавко может перейти в «Тоттенхэм»
Английский «Тоттенхэм» активно рассматривает возможность подписания контракта с центральным защитником «Динамо» Тарасом Михавко.
Лондонский клуб ищет долгосрочную замену своему основному защитнику Микки ван де Вену, который, по прогнозам, покинет команду уже летом этого года.
По информации источника, конкуренцию «шпорам» в борьбе за украинского защитника могут составить другие клубы Премьер-лиги, в частности «Ноттингем Форест», «Брайтон» и «Борнмут».
Действующий контракт Михавка с киевским «Динамо» действует до декабря 2030 года, но интерес к нему со стороны ведущих английских клубов может привести к изменениям в ближайшем трансферном окне.
