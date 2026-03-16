  4. Ман Юнайтед и Челси узнали цену, которую Динамо выставило за Михавко
Ман Юнайтед и Челси узнали цену, которую Динамо выставило за Михавко

Киевляне хотят получить 25 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Тарас Михавко может в скором времени сменить клуб.

В последнее время украинца связывают с рядом команд из чемпионата Англии по футболу, среди которых отмечают «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Кроме того, игроком интересуется «Марсель».

Как отмечает Transferfeed, киевляне готовы рассмотреть предложение по Михавко, если будет предложено 25 миллионов евро.

В этом сезоне в активе Михавко 30 матчей и три забитых гола на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

Мудрик готов перейти в Страсбург по завершении допинговой дисквалификации
ФОТО. У Мудрика таки появилась новая девушка? Однозначный намек
Дембеле рассказал, готов ли продлить контракт с ПСЖ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Футбол | 16 марта 2026, 19:49 3
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ

Валерий Василенко – о кандидатах в сборную Украины на два ближайшие матча

Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925
Футбол | 16 марта 2026, 17:12 22
Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925
Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925

Страсти вокруг пенальти на «Арене-Львов»

Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Футбол | 16.03.2026, 09:17
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Футбол | 16.03.2026, 08:39
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Футбол | 16.03.2026, 08:00
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Sergei Aalst
Агентам надо в цирк,и Михавко туда
AVTO
25 ???
Це жарт))
Крім УПЛ ніде не грав в Европі. 
Там 3-5 це такий вже потолок
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 128
Футбол
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
15.03.2026, 19:55 231
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
15.03.2026, 00:39 4
Футбол
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 02:20 10
Теннис
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
16.03.2026, 06:55 15
Футбол
