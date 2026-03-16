Ман Юнайтед и Челси узнали цену, которую Динамо выставило за Михавко

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Тарас Михавко может в скором времени сменить клуб.

В последнее время украинца связывают с рядом команд из чемпионата Англии по футболу, среди которых отмечают «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Кроме того, игроком интересуется «Марсель».

Как отмечает Transferfeed, киевляне готовы рассмотреть предложение по Михавко, если будет предложено 25 миллионов евро.

В этом сезоне в активе Михавко 30 матчей и три забитых гола на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.