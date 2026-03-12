Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на футболиста Динамо и сборной Украины

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко может перебраться в чемпионат Англии во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил TeamTalk.

Среди клубов, которые заинтересованы подписать 20-летнего футболиста – «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако есть интерес со стороны других ведущих клубов Премьер-лиги, в частности «Тоттенхэма».

«Михавко быстро становится одним из самых перспективных защитников Восточной Европы, и ряд ведущих европейских клубов внимательно следят за его прогрессом.

Тарас может стать очередным молодым украинским талантом, который перейдет в Премьер-лигу. Высшая лига Украины создала постоянный поток игроков, которые в последние годы внесли значительный вклад в Англии.

Стремительный взлет юноши продолжился в прошлом году, когда он был выбран лучшим молодым игроком года в Украине после того, как помог «Динамо» выиграть чемпионский титул.

Высокорейтинговый защитник посвятил свое будущее киевскому клубу, подписав новый долгосрочный контракт в январе, но, как стало известно TeamTalk, интерес к нему продолжает расти в преддверии летнего трансферного окна.

Именно «Челси» и «Манчестер Юнайтед» являются одними из самых выдающихся поклонников Михавко в Англии», – сообщил источник.