Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на футболиста Динамо и сборной Украины
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 09:33 | Обновлено 12 марта 2026, 10:49
3466
6

Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на футболиста Динамо и сборной Украины

В услугах 20-летнего защитника Тараса Михавко заинтересованы несколько клубов Премьер-лиги

ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко может перебраться в чемпионат Англии во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил TeamTalk.

Среди клубов, которые заинтересованы подписать 20-летнего футболиста – «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако есть интерес со стороны других ведущих клубов Премьер-лиги, в частности «Тоттенхэма».

«Михавко быстро становится одним из самых перспективных защитников Восточной Европы, и ряд ведущих европейских клубов внимательно следят за его прогрессом.

Тарас может стать очередным молодым украинским талантом, который перейдет в Премьер-лигу. Высшая лига Украины создала постоянный поток игроков, которые в последние годы внесли значительный вклад в Англии.

Стремительный взлет юноши продолжился в прошлом году, когда он был выбран лучшим молодым игроком года в Украине после того, как помог «Динамо» выиграть чемпионский титул.

Высокорейтинговый защитник посвятил свое будущее киевскому клубу, подписав новый долгосрочный контракт в январе, но, как стало известно TeamTalk, интерес к нему продолжает расти в преддверии летнего трансферного окна.

Именно «Челси» и «Манчестер Юнайтед» являются одними из самых выдающихся поклонников Михавко в Англии», – сообщил источник.

Динамо Киев Тарас Михавко Челси Манчестер Юнайтед Тоттенхэм трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: TeamTalk
Оцените материал
(47)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Перець
Хто заплатив за статтю
Ответить
+4
as and
вологі мрії агентів..
Ответить
+3
kadaad .
Кто эту хрень выдумывает?
Ответить
+3
Maks
А сами Челси и Ман Юнайтед хоть в курсе, что они автоголёром михавкой интересуются?☝️☝️
Ответить
+3
Vbolivalnyk-Peter
Та ні. Та ви що? А як же ж Матвієнко? Це ж у нас самих ТОП-ТОП-ТОП. Без нього навіть збірна грати не може. Як це якимсь Михавком цікавляться, а Матвієнко - ні?
Ответить
-1
Khafre
і дивно
Своєю грою, особливо в єврокубках
Тарас Заслужив інтерес таких великих клубів
Ответить
-3
