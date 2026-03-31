ФОТО. Не футбол: Мбаппе удивил тем, как провел время в США
Лидер сборной Франции показал закулисье турне в США
Звезда «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился новым постом в соцсетях, показав, как провел время в Нью-Йорке во время американского турне команды.
Французы сыграли два товарищеских матча: сначала против Бразилии в Фоксборо, а затем – против Колумбии.
После матча с колумбийцами Мбаппе гулял по городу, катался на электросамокате, наслаждался видами Бруклинского моста и проводил время с друзьями.
Поклонники активно отреагировали на публикацию, отметив расслабленный настрой и стиль футболиста.
