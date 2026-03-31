  4. Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
31.03.2026 17:30 – FT 1 : 2
УКРАИНА U21
31 марта 2026, 19:28 | Обновлено 31 марта 2026, 19:30
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию

Впереди у команды Мельгосы исключительно лобовые матчи против конкурентов

Отчет о матче ожидайте позже.

Евро-2027 U21. Отбор. Группа H. 6 тур.

Венгрия U21 – Украина U21 - 1:2

Голы: Дэнеш, 90+5 – Пищур, 26, Синчук, 69

Предупреждения: Войдо, 19, Боднар, 55, Дрогонер, 87 – Варфоломеев, 79

Венгрия U21: Печи – Войдо, Дрогонер, Яакобишвили, Боднар (Биро, 62) – Туболи (Феньо, 73), Грубер, Тот – Вончо (Дэнеш, 43), Клауш (Хорват, 62), Банати (Молнар, 73).

Украина U21: Попович – Корнийчук (Гусев, 46), Кисиль, Мельниченко, Крупский – Кревсун (Федор, 88), Варфоломеев, Пастух – Редушко (Царенко, 63), Пищур (Степанов, 88), Синчук (Гусол, 80).

Арбитр: Якоб Землер (Грац, Австрия).

Стадион: «Нандор Хидегкути Стадион» (Будапешт, Венгрия).

Удары (в створ) – 6(5): 14(8)
Угловые – 2:7
Оффсайды – 0:0

ВЕНГРИЯ U21 - УКРАИНА U21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C

Венгрия U-21 – Украина U-21 – 1:2. Пищур и Синчук. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Синчук мощным ударом издалека удвоил перевес Украины U-21
Синчук ще може потрапити в головну збірну - вже готовий він конкурувати з Циганковим. Але йому потрібно повертатися в Європу, кар'єра в заштатному Монреалі йому нічого хорошого не дасть. Можливо, ще й Крупський підійде... Інші грочили - ні, не для головної збірної. Хоча, з іншого боку, Пономаренко ще рік тому, граючи то в U-19, то в цій же U-21 (грав в першому матчі з Литвою в Вільнюсі) також нічим себе не показав; а тут, дивись як за рік йому поперло... Так що нехай працюють над собою, може, ще й хто "вистрілить" 
В кінці знову запечатали, без цього ніяк. А цей розпіарений степанов  не забив з п'яти метрів майже в пусті ворота. Це триндець
 
С победой!🇺🇦🎉🥳 Радость за гол ⚽Синчука из Монреаля. Мы поддерживаем Монреаль Канадиенс🧊🇨🇦 в НХЛ и заодно следим и за ФК Монреаль🔵⚫ в МЛС
Бездарна гра в захисті! 
Купа пройбаних моментів, та дитячі подарунки для суперника  Нічого це збірній на жаль не світить, у цьому відборі і з цим тренером.
Ще не пізно поборотися  за вихід на молодіжне Євро-27: два заключні матчі з турками і хорватами граємо "на власному полі" (війна, будь вона проклята до останнього каспського коліна починаючи з Хуйла). Ще є щанси прорватись на 2-ге місце, в плей-офф.
пізно всраялись, як то кажуть
