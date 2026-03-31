Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
Впереди у команды Мельгосы исключительно лобовые матчи против конкурентов
Отчет о матче ожидайте позже.
Евро-2027 U21. Отбор. Группа H. 6 тур.
Венгрия U21 – Украина U21 - 1:2
Голы: Дэнеш, 90+5 – Пищур, 26, Синчук, 69
Предупреждения: Войдо, 19, Боднар, 55, Дрогонер, 87 – Варфоломеев, 79
Венгрия U21: Печи – Войдо, Дрогонер, Яакобишвили, Боднар (Биро, 62) – Туболи (Феньо, 73), Грубер, Тот – Вончо (Дэнеш, 43), Клауш (Хорват, 62), Банати (Молнар, 73).
Украина U21: Попович – Корнийчук (Гусев, 46), Кисиль, Мельниченко, Крупский – Кревсун (Федор, 88), Варфоломеев, Пастух – Редушко (Царенко, 63), Пищур (Степанов, 88), Синчук (Гусол, 80).
Арбитр: Якоб Землер (Грац, Австрия).
Стадион: «Нандор Хидегкути Стадион» (Будапешт, Венгрия).
Удары (в створ) – 6(5): 14(8)
Угловые – 2:7
Оффсайды – 0:0
ВЕНГРИЯ U21 - УКРАИНА U21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 8°C
Купа пройбаних моментів, та дитячі подарунки для суперника Нічого це збірній на жаль не світить, у цьому відборі і з цим тренером.