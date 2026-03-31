Венгрия U21

  Венгрия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
31 марта 2026, 07:04 | Обновлено 31 марта 2026, 07:07
Венгрия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027

Турнирная ситуация в контексте выхода из группы у украинцев очень плохая

Коллаж Sport.ua

Во вторник, 31 марта, состоится поединок 6 тура квалификации на молодежный чемпионат Европы 2027 года, в котором встретятся молодежные сборные Венгрии и Украины. Матч пройдет в Будапеште (Венгрия) на поле стадиона «Шандор Хидегкути», начало – в 17:30.

Венгрия U-21

Напомним, из групп выходят первые места и лучшая вторая команда напрямую на чемпионат Европы, а другие команды, оказавшиеся на вторых позициях – в плей-офф. Венгры пока далеки от подобных перпектив, поскольку после четырех матчей имеют только три очка. Игра с хорватами была без вариантов проиграна, а все остальные были сыграны вничью – с украинцами, турками и литовцами.

Игра первого круга против Украины вышла веселой. Команды устраивали парад результативности и ошибок у своих ворот, наконец остановившись на счету 3:3.

В отличие от Украины, которая уже играла официальный матч весной, венгры только начинают кампанию 2026 года. был у них только до сих пор товарищеский матч против Израиля, в котором они проиграли со счетом 0:1.

Украина U-21

После назначения Сергея Реброва главным тренером национальной сборной его условием было назначение испанца Мельгосы в молодежную сборную. очевидно, это было для того, чтобы прививать футболистам молодежки тот стиль, в который должна играть национальная команда.

Правда, какой там стиль привил Ребров национальной сборной, мы так и не увидели и, пожалуй, не увидим. Команда выглядела серо и безлико во всех важных играх и провалила все свои решающие матчи, поэтому, очевидно, нас ждет прощание с Ребровым. И, очевидно, и с Мельгосой, команда которого тоже имеет скудные шансы на попадание на чемпионат Европы.

Всего пять очков у Украины, четыре из них набраны с аутсайдером Литвой, причем все ожидали шести, но предыдущий матч против литовцев, который был крайне важным, выиграть не удалось – 1:1 с голом Кревсуна. Еще одно очко как раз было набрано против Венгрии в вышеупомянутом матче.

Выйти на ЧЕ является почти нереальной задачей, сами судите по турнирной таблице, поэтому, очевидно, ждем нового тренера и нового отборочного цикла.

История встреч

Игра первого круга стала единственной в истории противостояний.

Ориентировочные составы

Украина U-21: Крапивцов – Крупский, Мельниченко, Кисиль, Гусев – Варфоломеев, Пастух – Глущенко, Кревсун, Редушко – Пищур

Прогноз на противостояние

Если не побеждать, ситуация станет совсем плохой, поэтому все же надеемся на победу подопечных Мельгосы, какая бы ни была плохая текущая игровая картина.

