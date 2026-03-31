Венгрия U21 – Украина U21. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 31-го марта, состоится поединок 6-го тура квалификации чемпионата Европы-2027 U21, в котором сразятся Венгрия U21 и Украина U21. Матч пройдет в Будапеште, на поле стадиона «Нандор Хидегкути Стадион», начало в 17:30.

В целом, Унаи Мельгоса уже все и всем достаточно четко показал, и это будет очередной крупный турнир без участия нашей сборной. Нет, безусловно, мы можем выиграть оставшиеся три матча у Венгрии, Турции и Хорватии, набрать 14 очков, но даже в таком случае выход в финальную часть Евро исключительно от Украины зависеть не будет. Четыре матча без побед в отборе кряду. А все началось с 3:3 против венгров в первом круге.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Венгрия U21 – Украина U21, за которой можно следить в украинской версии сайта.