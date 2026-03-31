Венгрия U-21 – Украина U-21 – 1:2. Пищур и Синчук. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2027 U-21
Молодежная сборная Украины U-21 выиграла матч квалификации Евро-2027 U-21.
31 марта в 17:30 встречались сборные команды Венгрии U-21 и Украины U-21.
Игра прошла в Будапеште, столице Венгрии, на стадионе Хидегкути Нандор.
На 26-й минуте после навеса от Ильи Крупского Александр Пищур ударом головой вывел Украину U-21 вперед.
Во втором тайме Геннадий Синчук ударом издалека удвоил перевес Украины U-21 (2:0 на 68-й минуте).
В компенсированное время Венгрия отыграла один мяч, но Украина взяла три очка (2:1).
Команда Унаи Мельгосы в группе квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 занимает третье место
.Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (8), Венгрия (3), Литва (2).
Квалификация Евро-2027 U-21
31 марта. Будапешт (Венгрия)
Венгрия U-21 – Украина U-21 – 1:2
Голы: Денеш, 90+5 – Пищур, 26, Синчук, 68
ГОЛ 0:1. Александр Пищур, 26 мин
ГОЛ 0:2. Геннадий Синчук, 68 мин
Сборная Украины проведет товарищеский матч в испанской Валенсии
Инфантино прокомментировал ситуацию вокруг участия Ирана в предстоящем ЧМ-2026