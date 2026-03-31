Венгрия U-21 – Украина U-21 – 1:2. Пищур и Синчук. Видео голов и обзор

Молодежная сборная Украины U-21 выиграла матч квалификации Евро-2027 U-21.

31 марта в 17:30 встречались сборные команды Венгрии U-21 и Украины U-21.

Игра прошла в Будапеште, столице Венгрии, на стадионе Хидегкути Нандор.

На 26-й минуте после навеса от Ильи Крупского Александр Пищур ударом головой вывел Украину U-21 вперед.

Во втором тайме Геннадий Синчук ударом издалека удвоил перевес Украины U-21 (2:0 на 68-й минуте).

В компенсированное время Венгрия отыграла один мяч, но Украина взяла три очка (2:1).

Команда Унаи Мельгосы в группе квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 занимает третье место

.Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (8), Венгрия (3), Литва (2).

Голы: Денеш, 90+5 – Пищур, 26, Синчук, 68

