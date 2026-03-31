  4. Венгрия U-21 – Украина U-21 – 1:2. Пищур и Синчук. Видео голов и обзор
31 марта 2026, 19:32 | Обновлено 31 марта 2026, 19:35
Венгрия U-21 – Украина U-21 – 1:2. Пищур и Синчук. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2027 U-21

Молодежная сборная Украины U-21 выиграла матч квалификации Евро-2027 U-21.

31 марта в 17:30 встречались сборные команды Венгрии U-21 и Украины U-21.

Игра прошла в Будапеште, столице Венгрии, на стадионе Хидегкути Нандор.

На 26-й минуте после навеса от Ильи Крупского Александр Пищур ударом головой вывел Украину U-21 вперед.

Во втором тайме Геннадий Синчук ударом издалека удвоил перевес Украины U-21 (2:0 на 68-й минуте).

В компенсированное время Венгрия отыграла один мяч, но Украина взяла три очка (2:1).

Команда Унаи Мельгосы в группе квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 занимает третье место

.Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (8), Венгрия (3), Литва (2).

Квалификация Евро-2027 U-21

31 марта. Будапешт (Венгрия)

Венгрия U-21 – Украина U-21 – 1:2

Голы: Денеш, 90+5 – Пищур, 26, Синчук, 68

ГОЛ 0:1. Александр Пищур, 26 мин

ГОЛ 0:2. Геннадий Синчук, 68 мин

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Csanad Denes (Венгрия U21).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Сынчук (УКРАИНА U21).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пищур (УКРАИНА U21).
Синчук ще може потрапити в головну збірну - вже готовий він конкурувати з Циганковим. Але йому потрібно повертатися в Європу, кар'єра в заштатному Монреалі йому нічого хорошого не дасть. Можливо, ще й Крупський підійде... Інші грочили - ні, не для головної збірної. Хоча, з іншого боку, Пономаренко ще рік тому, граючи то в U-19, то в цій же U-21 (грав в першому матчі з Литвою в Вільнюсі) також нічим себе не показав; а тут, дивись як за рік йому поперло... Так що нехай працюють над собою, може, ще й хто "вистрілить"
