Стародубцева разгромила китаянку на старте турнира WTA 500 в Чарльстоне

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 89) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Китая Чжан Шуай (WTA 62) за 53 минуты.

WTA 500 Чарльстон. Грунт, 1/32 финала

Чжан Шуай (Китай) – Юлия Стародубцева (Украина) – 3:6, 0:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Следующей соперницей Юлии будет вторая сеяная Екатерина Александрова, с которой ранее украинка ни разу не играла.

Стародубцева стала второй представительницей Украины, которая вышла в 1/16 финала в Чарльстоне. Днем ранее это сделала Даяна Ястремская, а 31 марта на пятисотнике выступления также начнет Александра Олейникова.