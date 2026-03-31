Стародубцева разгромила китаянку на старте турнира WTA 500 в Чарльстоне
Юлия переиграла Чжан Шуай в первом раунде пятисотника в США
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 89) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.
В первом раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Китая Чжан Шуай (WTA 62) за 53 минуты.
WTA 500 Чарльстон. Грунт, 1/32 финала
Чжан Шуай (Китай) – Юлия Стародубцева (Украина) – 3:6, 0:6
Это было первое очное противостояние соперниц.
Следующей соперницей Юлии будет вторая сеяная Екатерина Александрова, с которой ранее украинка ни разу не играла.
Стародубцева стала второй представительницей Украины, которая вышла в 1/16 финала в Чарльстоне. Днем ранее это сделала Даяна Ястремская, а 31 марта на пятисотнике выступления также начнет Александра Олейникова.
