Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Сборная Украины летит в пропасть, в крутое пике»
Сборная УКРАИНЫ
31 марта 2026, 12:36 | Обновлено 31 марта 2026, 13:04
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Сборная Украины летит в пропасть, в крутое пике»

Знаковый экс-игрок львовского клуба – эксклюзивно для Sport.ua о состоянии нашей сборной

31 марта 2026, 12:36 | Обновлено 31 марта 2026, 13:04
537
2 Comments
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Сборная Украины летит в пропасть, в крутое пике»
Михаил Кополовец

Бывший полузащитник «Карпат» Михаил Кополовец, эксклюзивно для Sport.ua, поговорил о проблемах национальной сборной Украины.

– Как оцениваете шансы сборной Украины в матче с албанцами?

– Шансы?! Скажите, пожалуйста, а что это за матч? Сергей Ребров о нем постоянно говорит, но что это за матч – товарищеский? Мне не хочется его комментировать, потому что для нас он ничего не решает, он не интересен. Комментировать матч, который не интересен, после всех этих событий, просто не хочется. Это просто маразм, то, о чем мы сейчас говорим.

Из всех основных турниров, где мы были, мы вылетели. Поэтому о чем говорить? Мне это неинтересно. Давайте лучше поговорим о погоде, сейчас идет дождь. А о матче нечего говорить. Этот матч интересен только Реброву.

– Роман Яремчук сказал, что в команде нет лидера. Где его взять, кто им может стать?

– На сегодняшний день, да, нет лидера. Но я не могу понять. Футболисты после игры прямо кричали, что в раздевалке нет лидера. Потребовалось много времени, чтобы этот всплеск эмоций прорвался наружу. Почему? Футболисты уже понимают, что дошли до того, что уже в прессу нужно говорить прямыми словами.

Если нет лидера, тогда в раздевалке нужно иметь кого-то, как Ярмоленко, как Степаненко. Пусть уже Степаненко не может помочь сборной, но Ярмоленко может выйти на 15 минут? Он тебе может сделать атмосферу и в раздевалке, поддержать, подсказать и выйти на поле. Он не просто будет сидеть как опытный футболист в раздевалке. Он еще может и на замену выйти на 15 минут.

Чем руководствуются эти люди, я не понимаю. Футболисты прямо говорят, что нет таких людей. Если нет пока других лидеров, то бери хотя бы его. Такие люди точно не помешают в раздевалке. Почему не вызывают? Вопрос огромный.

– В таком случае Сергей Ребров должен взять эти функции на себя и в перерыве матча со шведами «напихать» подопечным?

– У нас всегда одна проблема, «пихать» или не «пихать». У меня вообще такой вопрос: почему футболисты в таком состоянии приезжают в сборную? Посмотрите, в каком состоянии они приезжают. Я знаю, что игра за сборную всегда была престижной. А почему-то для наших футболистов – это наказание. Не знаю почему. Такое ощущение, что это наказание. Никто не рвется в эту сборную. Я не вижу, чтобы люди горели. Да, кто-то приезжает, кто-то не приезжает, у кого травма. Кто-то хочет, не хочет. Такое чувство сложилось. Здесь не то, что «напихать», здесь нужно создавать атмосферу, чтобы люди горели, чтобы люди хотели играть, чтобы люди бились за состав. «Пихать»? Поверьте мне, когда команда летит в пропасть, в крутое пике, «пихать»… Если футболисты с первых минут не заряжены на бой, на самую тяжелую и нужную игру, что требовалось со шведами, то в перерыве уже мало что можно сделать.

– Если Сергей Ребров не может создать боеспособный коллектив, стоит ли доверить сборную, например иностранному тренеру?

– Иностранцу? Не знаю, нужен ли нам иностранец. Я что-то не сильно доверяю иностранцам разным. Сюда не придет какой-нибудь топовый иностранец. Может поискать кого-то у нас, что-нибудь подумать, посмотреть. Пока он здесь придет, разберется, пока адаптируется, пока с футболистами приведет какие-то контакты...

Матч Украина – Албания пройдет сегодня в Валенсии и начнется в 21.45. Он может стать последним для Сергея Реброва в должности главного тренера сборной Украины.

Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Какое пике? Сборная сейчас в жопе, начиная с 23 года. Тут кажется уже и падать дальше некуда.
Хотя🤔 они же могут сегодня и Албании про@бать, чем очень повеселят нас всех)
кому молитися, Михайле?
