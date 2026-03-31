Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией

В целом не понимаю, зачем нужны эти «бонусные» матчи между командами, проигравшими первые встречи за выход на чемпионат мира. Да, деньги, деньги и еще раз деньги, но кроме них – отрицательная ценность. Мало того, что товарищеские матчи весной – априори безвкусица (как настроиться, когда решающий отрезок клубного сезона?), так еще и играть будут между собой максимально депрессивные коллективы. В 2026 году матчей слишком много, поэтому о злости после неудач речи не идет: ни у кого нет столько эмоций, чтобы находить их еще и на те поединки, о которых все забудут уже через день. Мотивации стараться нет. Как и играть в футбол. Как и побеждать. Зато есть потеря веры в собственные силы, отчаяние и т.д. 31 марта рискует стать днем самой большой антирекламы футбола сборных за последние несколько лет. Многие будут страдать на поле. Кто-то будет отбывать номер. Сегодня многие из нас пожалеют, что когда-то хотели больше футбола.

Редкий случай: имеет смысл проигнорировать матч сборной Украины. Ниже – 6 причин это сделать. Говорят, прочтение этого текста может спасти вас от потери 90 с лишним минут жизни. Но это не точно.

Матч большой печали

Относительно часто со мной случается такое, что я сажусь смотреть какой-то фильм… и выключаю через 5-10 минут. Не потому что не нравится – а потому что не «вывожу». Ожидал глянуть что-то легкое на вечер, а получил нечто глубокое и психологическое. И вроде бы даже описание читал, но все равно обманулся. В случае сборной Украины не ошибиться гораздо легче: мы все плюс-минус понимаем, каким будет матч. Футболисты выйдут без настроения после потери мечты. Более того: после ее потери в худшем матче за несколько лет для национальной команды. После такого не оправиться за несколько дней. Иногда на это нужны месяцы, часто перезапуск после неудачи требует нового наставника. А здесь – те же лица всего через несколько дней после Швеции. Будет грустно. Будет обречено. В действиях футболистов будет ощущаться тяжесть. Не нужно обладать сумасшедшим уровнем эмпатии, чтобы проникнуться этой безнадегой.

Тренер сборной Албании сказал, что его команда – на пике. А еще – что проиграла матч жизни. Албания была как никогда близка к историческому достижению, но в последний момент ударилась головой о потолок собственных возможностей. Если Украина сможет вернуться к баталиям за право квалификации на ЧМ через 4 года, то смогут ли это сделать албанцы? Есть сомнения. Возможно, сборная упустила свой лучший шанс отобраться на мундиаль на годы, десятки лет вперед. Для нас это опустошающий провал 4-летнего цикла, для них – провал всей жизни. Не предлагаю сравнивать горе сборных, просто зафиксирую: албанцам оправиться от провала в игре с Польшей будет ой как трудно. Также безнадега. Также нежелание играть в футбол. Также непонимание, зачем все это. Албания не зажжет этот поединок. Никто не зажжет. Страстей не будет. А грустного в нашей жизни хватает и без матчей сборной.

Вероятное прощание с Ребровым

В последние дни ходят слухи о том, что тренер может остаться. Отношусь к этому скептически: Шевченко не враг себе, чтобы принимать настолько непопулярные решения в столь тяжелые для него времена. Поэтому, вероятно, Ребров завершает свою карьеру в сборной. Дальше – новый наставник. Возможно, легионер. Или молодой и перспективный. Как бы то ни было, точно будет по-новому. Сейчас нужно лишь перевернуть страницу. В матче с Албанией мы не увидим ничего радикально нового: Реброву нет смысла вкладывать душу в этот матч, футболисты вряд ли найдут причины играть за тренера и для тренера, который вот-вот покинет свой пост. Да и вообще: почему это мы должны приходить на прощание с Ребровым? Он не дал сборной столько, сколько мы ожидали. Под его руководством она не играла в топ-футбол. С Ребровым она не достигала топ-результатов. Чаще разочаровывала, чем радовала.

Нормально не прощаться с человеком, если вы не были близки. Не установили эмоциональную связь. Даже если он вам просто не нравится. «Не хочу» – нормальная причина. Нет нужды делать все «правильно». Отдать дань уважения Реброву за его работу можно постом в соцсетях. Написать его, кстати, займет всего несколько минут – примерно на 90 меньше, чем смотреть футбольный матч. Мы насмотрелись на сборную Реброва. Знаем, какие у нее вайбы и какой у нее диапазон возможностей. Этот дополнительный эпизод без сюжетной значимости не сделает сериал лучше. И понятнее. Ничего не исправит и ничего не испортит. История была завершена на днях в матче со Швецией. Сейчас – контент для самых нишевых фанатов, которые хотят знать вообще все о команде. Обычному зрителю такого не нужно. Он ждет новый сезон. Он хочет новых героев и серий. Он хочет перемен, а не контент ради контента. Пропустит матч с Албанией – и не пожалеет.

Слишком мало новичков

Почти все футболисты, вызванные в сборную, – уже проверенные игроки. Иногда ты смотришь какой-то фильм или сериал не ради сюжета или атмосферы, а ради персонажей. Ради химии между ними. Яремчук на днях не просто так сказал, что в раздевалке нет лидера. Так что уже известных харизматичных личностей, которые сделали бы матч интересным для просмотра, не хватает. Из новых – единицы. На Пономаренко на фоне равнодушных соперников регулярно можно посмотреть и в УПЛ. Если воспринимать матч с Албанией как выставку новых талантов, то мы приехали на мероприятие почти без таковых. Старые герои устали. Новые ждут нового сезона. Вот и получается, что с Албанией сыграет наш наполовину резервный состав, но главные интриги здесь – насколько в порядке Волошин, не пора ли ставить крест на Шапаренко в большой команде, есть ли жизнь без Трубина. Интересно? Лишь немного: мы же уже все это видели. Одни и те же люди годами. И они выйдут на поле снова сейчас. Почти все – с гарантированным местом в сборной на осень. Здесь некому что-то доказывать.

Не та команда, не тот соперник

У сборной Украины нет «веселого» режима. Мы не умеем сильно ускорить темп розыгрыша мяча. Мы не способны сыграть с соперником в обмен быстрыми атаками. Все матчи команды с Ребровым – в одной стилистике. Ой как вряд ли это изменится сегодня. Сборная снова сыграет не для нейтрального зрителя. Много голов не будет. Особенно против албанцев, которые годами славятся дисциплиной и организованностью, а не яркой игрой в футбол: отбор на ЧМ завершили с разницей голов 7:5 в 8 матчах, последнюю Лигу наций – 4:6 в 6 поединках. Команда даже в товарищеских матчах за последние пару лет успела сыграть 1:0 и 0:1… Короче, Албания не гарантирует шоу. Украина не гарантирует шоу. Даже в лучшие дни, а здесь – один из худших за последние годы. Если вы собирались включить матч сборной ради зрелища… Ну, вы ошиблись со сборной. Наша команда – она о другом.

Параллельные матчи – лучше

Понимаю и даже разделяю с вами желание посмотреть футбол вечером. Матчи сборных – относительно низкого уровня, но мы успеем по ним соскучиться в следующие 2 месяца. Поэтому хочется получить хоть что-то напоследок сейчас. И сегодня есть возможность: в Европе сыграют аж 4 поединка за путевки на ЧМ. Где-то можно будет увидеть овертаймы, где-то – серию пенальти, почти везде – интриги. Например, итальянцы попытаются не пропустить третий мундиаль подряд. На бумаге – явные фавориты дуэли с боснийцами. Но играть будут на поле соперника. С далеко не лучшим поколением собственных футболистов. С Гаттузо во главе. Слишком много «но». 4 года назад таких было меньше – и сборная все равно вылетела. Кстати, от еще более скромных македонцев. Так почему бы Боснии и вечному Джеко не испортить Италии настроение еще на 4 года вперед?

В матче Косово и Турции мы рискуем потерять на ЧМ Гюлера и Йылдыза. С другой стороны, можем увидеть на мундиале второго бомбардира Ла Лиги Мурики. С ним ЧМ автоматически станет на несколько процентов более атлетичным и в 10 раз менее техничным. Сильные поколения Чехии и Дании определят, чей идейный подход эффективнее: в первой сборной целых 56% футболистов – из местной лиги, во второй целых 96% – не из чемпионата Дании. Дуэль даже не столько игроков и тренеров, сколько философий и подходов к комплектации команды. Топ-дуэль игроков намечается в Швеции, где Дьокереш бросит вызов Левандовски, чтобы не пустить поляка на его последний чемпионат мира в карьере. Битва поколений. Битва топ-финишеров. Попытка Поттера реанимировать свою карьеру тренера. На самом деле интриг достаточно. Если смотреть матч сборной Украины, то можно пропустить абсолютно все интересное.

Можно лечь спать пораньше

Для многих среда – рабочий день. Просмотр матча Украины заставил бы не спать аж до 12, а эмоции после него в случае очередного неудачного выступления – еще несколько часов. А вот нужно ли нам это? Посмотрел матч национальной команды – пропустил момент пиковой выработки мелатонина, нарушил режим сна и сбил циркадные ритмы, лишь усилил влияние на себя накопившейся усталости несколькими пропущенными часами отдыха. Проснулся позже и сделал за день меньше, чем планировал. Допустил ошибку на работе из-за усталости. А если вдруг среда была выходным… Что ж, потерял половину своего выходного. И ради чего? Чтобы попрощаться с Ребровым, который не нравится? Чтобы в очередной раз посмотреть на одних и тех же футболистов в сборной? Ради того, чтобы увидеть самый скучный матч дня или даже недели с игроками на поле, которые хотят, чтобы все это поскорее закончилось? Здесь можно только потерять, а не приобрести.

Мы переживаем победы и поражения вместе с нашей национальной командой. Бросать ее после неудач – неправильно. Но еще более неправильно устраивать себе пытки просмотром ее самого унылого матча за последние годы. Не стыдно заботиться о своем ментальном здоровье. В конце концов, оно нам еще понадобится, чтобы осенью поддерживать команду в матчах нового розыгрыша Лиги наций…