ОФИЦИАЛЬНО. Участник ЧМ-2026 уволил тренера после товарищеского матча

31 марта 2026, 08:09 | Обновлено 31 марта 2026, 08:15
Сборная Ганы немедленно убрала Отто Аддо с должности коуча

Getty Images/Global Images Ukraine. Отто Аддо

Сборная Ганы по футболу официально осталась без главного тренера почти за два месяца до старта чемпионата мира 2026.

Местная футбольная ассоциация немедленно уволила 50-летнего Отто Аддо после двух неудачных товарищеских матчей: разгромного поражения от Австрии (1:5), а затем фиаско от Германии (1:2).

«Ассоциация искренне благодарит Отто Аддо за его вклад в команду и желает ему успехов в будущих начинаниях», – говорится в заявлении пресс-службы.

Отто начал свой путь в сборной Ганы осенью 2021 года в роли ассистента. Уже зимой следующего года его повысили до главного тренера, однако после невыхода из группы ЧМ-2022 он был уволен.

Аддо вернулся весной 2024 года и во второй период провел во главе национальной команды 22 матча.

На предстоящем мундиале Гана выступит в группе L вместе со сборными Англии, Панамы и Хорватии.

По теме:
Товарищеские матчи. Позорный матч Чили, голевая перестрелка Кипра и Молдовы
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Маркевич дал прогноз на матч Украина – Албания
Андрей Витренко Источник
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Бокс | 30 марта 2026, 07:42 1
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»

Боксер – о своих дальнейших планах

Венгрия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Футбол | 31 марта 2026, 07:04 0
Венгрия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Венгрия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027

Турнирная ситуация в контексте выхода из группы у украинцев очень плохая

УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30.03.2026, 09:15
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Матч, который не нужен никому…
Футбол | 30.03.2026, 12:03
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
В Барселоне обвинили Реал в нечестном футболе
Футбол | 31.03.2026, 00:02
В Барселоне обвинили Реал в нечестном футболе
В Барселоне обвинили Реал в нечестном футболе
Популярные новости
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
29.03.2026, 23:38 1
Баскетбол
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 26
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 43
Футбол
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
30.03.2026, 16:15 109
Футбол
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
30.03.2026, 21:19 40
Футбол
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
29.03.2026, 09:53 6
Авто/мото
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
