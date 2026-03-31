ОФИЦИАЛЬНО. Участник ЧМ-2026 уволил тренера после товарищеского матча
Сборная Анны немедленно убрала Отто Аддо с должности коуча
Сборная Ганы по футболу официально осталась без главного тренера почти за два месяца до старта чемпионата мира 2026.
Местная футбольная ассоциация немедленно уволила 50-летнего Отто Аддо после двух неудачных товарищеских матчей: разгромного поражения от Австрии (1:5), а затем фиаско от Германии (1:2).
«Ассоциация искренне благодарит Отто Аддо за его вклад в команду и желает ему успехов в будущих начинаниях», – говорится в заявлении пресс-службы.
Отто начал свой путь в сборной Ганы осенью 2021 года в роли ассистента. Уже зимой следующего года его повысили до главного тренера, однако после невыхода из группы ЧМ-2022 он был уволен.
Аддо вернулся весной 2024 года и во второй период провел во главе национальной команды 22 матча.
На предстоящем мундиале Гана выступит в группе L вместе со сборными Англии, Панамы и Хорватии.
GFA part ways with Otto Addo https://t.co/HXaoJNQUGh— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) March 31, 2026
