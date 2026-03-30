Сборная Германии транжирила моменты, но успела вырвать победу над Ганой

Товарищеский матч между сборными Германии и Ганы развивался предсказуемо – команда Юлиана Нагельсманна атаковала, а соперник отвечал редкими вылазками. У хозяев с первых минут вышли Александер Нюбель, Нико Шлоттербек, Йосуа Киммих, Джонатан Тах, Натаниель Браун, Серж Гнабри, Флориан Вирц, Каи Хавертц, Паскаль Гросс, Ангело Штиллер и Ник Вольтемаде.

В начале игры Вирц со штрафного пульнул в ближнюю штангу, а в середине первого тайма поразил цель, но из положения вне игры – это Вольтемаде ошибся позиционно перед голевой скидкой. На 45-й минуте пенальти за остановленный рукой удар Ангело Штиллера. Хаверц технично реализовал момент, перехитрил вратаря и поразил пустой правый угол ворот.

Во втором тайме Вольтемаде головой замкнул навес Леннарта Карла и попал в перекладину. На 70-й минуте Йоша Фагноман не уследил за прорывом Деррика Кена, который прострелил на голевой удар Абдула Фатаву – 1:1. В концовке после подачи Лерой Сане головой сыграл к левой штанге, где Дениз Ундав ногой расстрелял ворота – 2:1.

Голы: Хаверц (пен.), 45, Ундав, 88 – Фатаву, 70.