Германия – Гана – 2:1. Победный удар на 88-й мин. Видео голов и обзор

Сборная Германии одержала сложную победу над Ганой в товарищеском матче, состоявшемся 30 марта в Штутгарте.

Хозяева открыли счет в конце первого тайма. На 45+3 минуте Кай Хаверц реализовал пенальти и вывел немцев вперед.

После перерыва сборная Ганы смогла отыграться. На 70-й минуте Абдул Фатаву воспользовался контратакой и сравнял счет.

Однако Германия вырвала победу. На 88-й минуте вышедший на замену Дениз Ундав забил победный мяч и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Товарищеский матч

30 марта 2026 года. Штутгарт (Германия)

Германия – Гана – 2:1

Голы: Хаверц, 45+3 (пен), Ундав, 88 – Фатаву, 70,

