  4. Германия – Гана – 2:1. Победный удар на 88-й мин. Видео голов и обзор
Международные товарищеские матчи
Германия
30.03.2026 21:45 – FT 2 : 1
Гана
Чемпионат мира
31 марта 2026, 17:23 | Обновлено 31 марта 2026, 17:28
Германия – Гана – 2:1. Победный удар на 88-й мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Штутгарте

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии одержала сложную победу над Ганой в товарищеском матче, состоявшемся 30 марта в Штутгарте.

Хозяева открыли счет в конце первого тайма. На 45+3 минуте Кай Хаверц реализовал пенальти и вывел немцев вперед.

После перерыва сборная Ганы смогла отыграться. На 70-й минуте Абдул Фатаву воспользовался контратакой и сравнял счет.

Однако Германия вырвала победу. На 88-й минуте вышедший на замену Дениз Ундав забил победный мяч и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Товарищеский матч

30 марта 2026 года. Штутгарт (Германия)

Германия – Гана – 2:1

Голы: Хаверц, 45+3 (пен), Ундав, 88 – Фатаву, 70,

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Германия), асcист Леруа Сане.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Иссааку Абдул Фатаву (Гана), асcист Деррик Кён.
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Германия).
Николай Степанов Sport.ua
