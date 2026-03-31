Германия – Гана – 2:1. Победный удар на 88-й мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Штутгарте
Сборная Германии одержала сложную победу над Ганой в товарищеском матче, состоявшемся 30 марта в Штутгарте.
Хозяева открыли счет в конце первого тайма. На 45+3 минуте Кай Хаверц реализовал пенальти и вывел немцев вперед.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После перерыва сборная Ганы смогла отыграться. На 70-й минуте Абдул Фатаву воспользовался контратакой и сравнял счет.
Однако Германия вырвала победу. На 88-й минуте вышедший на замену Дениз Ундав забил победный мяч и принес своей команде победу со счетом 2:1.
Товарищеский матч
30 марта 2026 года. Штутгарт (Германия)
Германия – Гана – 2:1
Голы: Хаверц, 45+3 (пен), Ундав, 88 – Фатаву, 70,
Видео голов и обзор матча
События матча
