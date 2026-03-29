Буковина – Прикарпатье – 3:1. Победа лидера. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 29 марта, в Черновцах состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Буковина» в принципиальном поединке со счетом 3:1 одолела «Прикарпатье».

«Буковина» открыла счет на 19-й минуте встречи. Виталий Дахновский после подачи со штрафного переправил мяч в сетку.

«Прикарпатье» отыгралось на 60-й минуте. Василий Цюцюра принял мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, прицелился и пробил под перекладину.

На 81-й минуте Петр Стасюк своим ударом под перекладину не оставил шансов голкиперу «Прикарпатья» и вывел «Буковину» вперед. А гол Родиона Плаксы на 84-й минуте окончательно закрепил преимущество хозяев поля.

После этой победы преимущество «Буковины» над «Черноморцем» увеличилось до 12 очков.

Первая лига. 20-й тур. Черновцы, стадион «Буковина», 29 марта

«Буковина» (Черновцы) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 3:1

Голы: Дахновский, 19, Стасюк, 81, Плакса, 84 – Цюцюра, 60

