  4. Буковина – Прикарпатье – 3:1. Победа лидера. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Буковина
29.03.2026 14:30 – FT 3 : 1
Прикарпатье
Украина. Первая лига
29 марта 2026, 17:33 | Обновлено 29 марта 2026, 17:34
Буковина – Прикарпатье – 3:1. Победа лидера. Видео голов и обзор матча

«Буковина» лидирует с отрывом в 12 очков

ФК Буковина

В воскресенье, 29 марта, в Черновцах состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Буковина» в принципиальном поединке со счетом 3:1 одолела «Прикарпатье».

«Буковина» открыла счет на 19-й минуте встречи. Виталий Дахновский после подачи со штрафного переправил мяч в сетку.

«Прикарпатье» отыгралось на 60-й минуте. Василий Цюцюра принял мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, прицелился и пробил под перекладину.

На 81-й минуте Петр Стасюк своим ударом под перекладину не оставил шансов голкиперу «Прикарпатья» и вывел «Буковину» вперед. А гол Родиона Плаксы на 84-й минуте окончательно закрепил преимущество хозяев поля.

После этой победы преимущество «Буковины» над «Черноморцем» увеличилось до 12 очков.

Первая лига. 20-й тур. Черновцы, стадион «Буковина», 29 марта

«Буковина» (Черновцы) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 3:1

Голы: Дахновский, 19, Стасюк, 81, Плакса, 84 – Цюцюра, 60

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Родион Плакса (Буковина).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Стасюк (Буковина).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Цюцюра (Прикарпатье).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
Победы Локомотива и Полесья-2. Результаты 23-го тура Второй лиги
Украинскому тренеру подарили сумасшедшие деньги: «Мне передали пакет»
Не реализовали пенальти. Нива Тернополь разделила очки с Пробоем
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск Василий Цюцюра Петр Стасюк Родион Плакса Виталий Дахновский видео голов и обзор
Стало известно, в каком клубе будет работать Вернидуб в следующем сезоне
Футбол | 29 марта 2026, 17:38 1
Стало известно, в каком клубе будет работать Вернидуб в следующем сезоне
Стало известно, в каком клубе будет работать Вернидуб в следующем сезоне

Украинский специалист останется в Азербайджане

ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Футбол | 28 марта 2026, 22:46 5
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины

Голкипер Реала опубликовал новое фото во время паузы на матчи сборных

Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале
Футбол | 29.03.2026, 10:05
Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале
Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Футбол | 29.03.2026, 08:45
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Бокс | 29.03.2026, 00:40
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
28.03.2026, 10:53 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
27.03.2026, 20:56 45
Футбол
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
28.03.2026, 08:52 6
Футбол
