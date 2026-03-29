  Тренер Буковины: «Отсутствие Шищенко никак не повлияло на команду»
Первая лига
Буковина
29.03.2026 14:30 – FT 3 : 1
Прикарпатье
Украина. Первая лига
Тренер Буковины: «Отсутствие Шищенко никак не повлияло на команду»

Николай Гибалюк рассказал о победе над «Прикарпатье-Благо»

29 марта 2026, 19:52 |
175
0
Тренер Буковины: «Отсутствие Шищенко никак не повлияло на команду»
ФК Буковина. Николай Гибалюк

Тренер черновицкой Буковины Николай Гибалюк рассказал о победе своей команды над Прикарпатье-Благо (3:1) в 20 туре Первой лиги Украины.

- Николай Николаевич, сегодня на тренерском мостике из-за дисквалификации отсутствовал главный тренер Сергей Шищенко. Насколько это повлияло – и повлияло ли как-то вообще – на управление игрой и коммуникацию с командой?

– Это никак не повлияло на управление игрой и коммуникацию. Сергей Юрьевич постоянно был на связи – все, что он говорил, все его наставления я слышал в наушнике и передавал ребятам на поле. Поэтому его отсутствие на тренерской скамье не стало проблемой – он постоянно находился в игре вместе с нами.

– Прикарпатье-Благо сравняло счет во втором тайме, и казалось, что после этого раскрыть их эшелонированную оборону будет крайне трудно. Что помогло переломить ход поединка?

– Прикарпатье-Благо всегда играет от обороны и хорошо использует контратаки, поэтому было непросто. Плюс тяжелое поле усложняло возможность играть в комбинационный футбол. Хотя мы пытались демонстрировать именно подобный футбол. Парадоксально, но именно после пропущенного гола от Тюцюры у нас появилось даже больше моментов, чем при счете 1:0 в нашу пользу. Я очень благодарен ребятам, что они выдержали этот высокий темп и смогли забить еще дважды.

– Сегодня был дебютный для «Буковины» домашний матч после четырехмесячной паузы. Почувствовали ли вы ту самую магию родных трибун, которая помогла дожать Прикарпатье-Благо в непростом дерби?

– Мы всегда говорим, что наши болельщики – лучшие! Они гонят нас вперед в любой ситуации, вне зависимости от счета. Большое им спасибо за поддержку. Надеемся, что с каждым матчем на трибунах будет еще больше людей. Наши болельщики всегда с нами – и мы это чувствуем, – сказал тренер.

