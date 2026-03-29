Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буковина обыграла Прикарпатье и увеличила отрыв от преследователей
Первая лига
Буковина
29.03.2026 14:30 – FT 3 : 1
Прикарпатье
Украина. Первая лига
29 марта 2026, 16:34 |
298
0

Буковина обыграла Прикарпатье и увеличила отрыв от преследователей

Поединок «Буковина» – «Прикарпатье» завершился со счетом 3:1

ФК Буковина

В воскресенье, 29 марта, в Черновцах состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Буковина» в принципиальном поединке одолела «Прикарпатье».

«Буковина» на всех парах несется в УПЛ. «Прикарпатье» же отстало от лидирующей группы. Однако матчи между «Буковиной» и «Прикарпатьем» всегда проходят в напряженной борьбе. Не стал исключением и этот поединок.

Хозяева открыли счет на 19-й минуте. Виталий Дахновский после подачи со штрафного переправил мяч в сетку.

«Прикарпатье» отыгралось на 60-й минуте. Василий Цюцюра принял мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, прицелился и пробил под перекладину.

И все же «Буковина» смогла одержать победу. На 81-й минуте Петр Стасюк своим ударом под перекладину не оставил шансов голкиперу «Прикарпатья». А гол Родиона Плаксы на 84-й минуте окончательно закрепил преимущество «Буковины».

После этой победы преимущество «Буковины» над «Черноморцем» достигло 12 очков.

Первая лига. 20-й тур. Черновцы, стадион «Буковина», 29 марта

«Буковина» (Черновцы) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 3:1

Голы: Дахновский, 19, Стасюк, 81, Плакса, 84 – Цюцюра, 60

Видеозапись матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Родион Плакса (Буковина).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Стасюк (Буковина).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Цюцюра (Прикарпатье).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок молодежной сборной Украины нашел новый клуб
ЛНЗ спокойно обыграл Эпицентр. Кравчук простил Нагорняка и КО
Мощный удар по амбициям претендента на УПЛ. Чернигов разгромил Левый Берег
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Футбол | 29 марта 2026, 08:45 22
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины

У тренера контракт до лета 2026 года

Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 29 марта 2026, 09:17 26
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины

Сергей Ребров может в скором времени уйти в отставку

Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 28.03.2026, 23:22
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Теннис | 29.03.2026, 13:25
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Бунт против тактики. Палмер готов уйти из Челси, среди вариантов топ-клубы
Футбол | 29.03.2026, 14:04
Бунт против тактики. Палмер готов уйти из Челси, среди вариантов топ-клубы
Бунт против тактики. Палмер готов уйти из Челси, среди вариантов топ-клубы
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
28.03.2026, 22:46 5
Футбол
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
28.03.2026, 09:28 7
Футбол
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
28.03.2026, 00:02 3
Футбол
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
28.03.2026, 08:52 5
Футбол
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
27.03.2026, 17:27 14
Футбол
