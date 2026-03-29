Буковина обыграла Прикарпатье и увеличила отрыв от преследователей

В воскресенье, 29 марта, в Черновцах состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Буковина» в принципиальном поединке одолела «Прикарпатье».

«Буковина» на всех парах несется в УПЛ. «Прикарпатье» же отстало от лидирующей группы. Однако матчи между «Буковиной» и «Прикарпатьем» всегда проходят в напряженной борьбе. Не стал исключением и этот поединок.

Хозяева открыли счет на 19-й минуте. Виталий Дахновский после подачи со штрафного переправил мяч в сетку.

«Прикарпатье» отыгралось на 60-й минуте. Василий Цюцюра принял мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, прицелился и пробил под перекладину.

И все же «Буковина» смогла одержать победу. На 81-й минуте Петр Стасюк своим ударом под перекладину не оставил шансов голкиперу «Прикарпатья». А гол Родиона Плаксы на 84-й минуте окончательно закрепил преимущество «Буковины».

После этой победы преимущество «Буковины» над «Черноморцем» достигло 12 очков.

Первая лига. 20-й тур. Черновцы, стадион «Буковина», 29 марта

«Буковина» (Черновцы) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 3:1

Голы: Дахновский, 19, Стасюк, 81, Плакса, 84 – Цюцюра, 60

Видеозапись матча