В воскресенье, 29 марта, состоится поединок 20-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Прикарпатье».

По киевскому времени игра начнется в 14:30.

Буковина

Текущий сезон для черновицкой команды проходит просто здорово. После 19 туров Первой лиги на балансе «Буковины» уже 51 балл, благодаря чему она и находится на вершине турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Черноморца», сейчас составляет уже 10 очков. Весеннюю часть чемпионата коллектив начал с победы 1:3 над сумской «Викторией».

В Кубке Украины «Буковина» уже смогла квалифицироваться в полуфинал, где ее ждет противостояние с киевским «Динамо».

Прикарпатье

Не столь успешный сезон проводит «Прикарпатье». Ивано-Франковский коллектив после 19 туров Первой лиги имеет в своем активе 26 баллов, позволяющих ему занимать 6-е место турнирной таблицы. И от зоны вылета и от топ-4 команду отделяет 10 зачетных пунктов. В первом официальном матче 2026 года «Прикарпатье» сыграло вничью 0:0 с «Левым Берегом».

Из Кубка Украины команда вылетела еще на стадии 1/32 финала, проиграв любительскому «Дангоффу».

Личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы играли между собой 6 раз. 3 победы в активе имеет «Буковина», 2 игры завершились вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Прикарпатье».

Интересные факты

«Буковина» забила 45 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

«Прикаратье» в свою очередь пропустило 21 гол в текущем сезоне Первой лиги – 2-й худший результат среди команд по топ-9.

За 24 поединка в текущем сезоне «Буковина» одержала 20 побед и 4 раза сыграла вничью.

