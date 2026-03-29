Буковина – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 29 марта в 14:30 по Киеву

ФК Буковина

В воскресенье, 29 марта, состоится поединок 20-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Прикарпатье».
По киевскому времени игра начнется в 14:30.

Буковина

Текущий сезон для черновицкой команды проходит просто здорово. После 19 туров Первой лиги на балансе «Буковины» уже 51 балл, благодаря чему она и находится на вершине турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Черноморца», сейчас составляет уже 10 очков. Весеннюю часть чемпионата коллектив начал с победы 1:3 над сумской «Викторией».

В Кубке Украины «Буковина» уже смогла квалифицироваться в полуфинал, где ее ждет противостояние с киевским «Динамо».

Прикарпатье

Не столь успешный сезон проводит «Прикарпатье». Ивано-Франковский коллектив после 19 туров Первой лиги имеет в своем активе 26 баллов, позволяющих ему занимать 6-е место турнирной таблицы. И от зоны вылета и от топ-4 команду отделяет 10 зачетных пунктов. В первом официальном матче 2026 года «Прикарпатье» сыграло вничью 0:0 с «Левым Берегом».

Из Кубка Украины команда вылетела еще на стадии 1/32 финала, проиграв любительскому «Дангоффу».

Личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы играли между собой 6 раз. 3 победы в активе имеет «Буковина», 2 игры завершились вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Прикарпатье».

Интересные факты

  • «Буковина» забила 45 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.
  • «Прикаратье» в свою очередь пропустило 21 гол в текущем сезоне Первой лиги – 2-й худший результат среди команд по топ-9.
  • За 24 поединка в текущем сезоне «Буковина» одержала 20 побед и 4 раза сыграла вничью.

Прогноз Sport.ua: я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67 по линии БК betking.

По теме:
NAVI – Vitality. Прогноз и анонс на гранд-финал BLAST Open Rotterdam
Андрей АНИЩЕНКО: «Пришлось серьезно поволноваться»
Роман ГРИГОРЧУК: «Именно из-за этого мы потеряли очки в этом матче»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

No Ronaldo – no party. Португалия сенсационно сыграла вничью с Мексикой
Футбол | 29 марта 2026, 10:13 0
No Ronaldo – no party. Португалия сенсационно сыграла вничью с Мексикой
No Ronaldo – no party. Португалия сенсационно сыграла вничью с Мексикой

Команды на двоих не забили ни гола

Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
Футбол | 28 марта 2026, 10:53 3
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины

Артем поддержал Виталия

Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
Футбол | 28.03.2026, 14:00
Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Теннис | 28.03.2026, 17:27
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
Футбол | 29.03.2026, 04:59
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
Популярные новости
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
28.03.2026, 03:10 4
Теннис
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 55
Футбол
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27.03.2026, 14:16 113
Футбол
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
27.03.2026, 11:20 99
Футбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 31
Футбол
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
