  Сергей КОВАЛЕЦ: «Уверены, что можем сохранить место в Первой лиге»
Сергей КОВАЛЕЦ: «Уверены, что можем сохранить место в Первой лиге»

Наставник запорожского «Металлурга» подвел итоги матча с ФК ЮКСА

В матче 20-го тура Первой лиги «Металлург» Запорожье на выезде со счетом 3:1 обыграл ФК ЮКСА. Победу своих подопечных прокомментировал главный тренер запорожского клуба Сергей Ковалец.

«Был достаточно хороший матч. В команде ЮКСА квалифицированные игроки. Было давление игровое и с одной, и с другой стороны. Мы понимали, что ждет нас интересный, сложный матч. Очень хорошо, что игроки выдержали давление, а затем проводили хорошие атаки, работали дисциплинированно. И понятно, что эта победа – она эмоциональная. Нам нужно сейчас спокойно проанализировать все. Дорога до Запорожья такая, что удастся пообщаться. Ну и поздравляем болельщиков, руководство и игроков с победой.

Кто штатный пенальтист? Кто лучше себя чувствует, тот и пробивает пенальти. Даниил Кириченко взял на себя ответственность, потому что пенальти – это ответственность. Очень здорово, что забил мяч.

От чего отталкивались? Отталкивались от нашей игры. Очень важен наш азарт, дух, то, что мы хотели победить. И, конечно, была командная игра, как в защите, так в атаке. При счете 2:0 немного ЮКСА прибавила. Много фланговых передач, хорошие игроки, достаточно высокие игроки. Но мы понимали, что важно было не пропустить второй мяч, а в контратаке забить третий. Что принципе и получилось.

Хочу сказать, что поле хорошего качества. Здесь приятно играть всегда, в Буче. И мы понимали, что ЮКСА, имея хороших игроков, будет прессинговать, и мы отрабатывали это на тренировках. Это очень хорошо, что у нас получилась контригра, и мы проводили атаки. Если бы мы только защищались, было бы хуже.

Мы верим в себя, что мы можем сохранить место в Первой лиге. Мы уверены в этом. Главное исходить из желания, отдаваться на 100% и результат будет. Главное желание за каждый мяч бороться», – сказал Сергей Ковалец.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Юречко (Металлург Зп).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Эмере (ЮКСА).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Сулейман Сейтхалилов (Металлург Зп).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Кириченко (Металлург Зп).
По теме:
Ворскла – Ингулец, Буковина – Прикарпатье и другие. Смотреть онлайн LIVE
Андрей АНИЩЕНКО: «Пришлось серьезно поволноваться»
Роман ГРИГОРЧУК: «Именно из-за этого мы потеряли очки в этом матче»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Футбол | 28 марта 2026, 09:28 7
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции

Тренер отметил мастерство Дьокереша

Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале
Футбол | 29 марта 2026, 10:05 0
Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале
Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале

Мадридский клуб усиленно готовится к решающей части сезона

Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Бокс | 29.03.2026, 00:40
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Футбол | 28.03.2026, 22:46
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Футбол | 29.03.2026, 08:45
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Популярные новости
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
27.03.2026, 08:58 41
Футбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 31
Футбол
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27.03.2026, 14:16 113
Футбол
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
27.03.2026, 20:56 45
Футбол
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 1
Теннис
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
28.03.2026, 03:10 4
Теннис
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 58
Футбол
