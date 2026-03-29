Сергей КОВАЛЕЦ: «Уверены, что можем сохранить место в Первой лиге»

В матче 20-го тура Первой лиги «Металлург» Запорожье на выезде со счетом 3:1 обыграл ФК ЮКСА. Победу своих подопечных прокомментировал главный тренер запорожского клуба Сергей Ковалец.

«Был достаточно хороший матч. В команде ЮКСА квалифицированные игроки. Было давление игровое и с одной, и с другой стороны. Мы понимали, что ждет нас интересный, сложный матч. Очень хорошо, что игроки выдержали давление, а затем проводили хорошие атаки, работали дисциплинированно. И понятно, что эта победа – она эмоциональная. Нам нужно сейчас спокойно проанализировать все. Дорога до Запорожья такая, что удастся пообщаться. Ну и поздравляем болельщиков, руководство и игроков с победой.

Кто штатный пенальтист? Кто лучше себя чувствует, тот и пробивает пенальти. Даниил Кириченко взял на себя ответственность, потому что пенальти – это ответственность. Очень здорово, что забил мяч.

От чего отталкивались? Отталкивались от нашей игры. Очень важен наш азарт, дух, то, что мы хотели победить. И, конечно, была командная игра, как в защите, так в атаке. При счете 2:0 немного ЮКСА прибавила. Много фланговых передач, хорошие игроки, достаточно высокие игроки. Но мы понимали, что важно было не пропустить второй мяч, а в контратаке забить третий. Что принципе и получилось.

Хочу сказать, что поле хорошего качества. Здесь приятно играть всегда, в Буче. И мы понимали, что ЮКСА, имея хороших игроков, будет прессинговать, и мы отрабатывали это на тренировках. Это очень хорошо, что у нас получилась контригра, и мы проводили атаки. Если бы мы только защищались, было бы хуже.

Мы верим в себя, что мы можем сохранить место в Первой лиге. Мы уверены в этом. Главное исходить из желания, отдаваться на 100% и результат будет. Главное желание за каждый мяч бороться», – сказал Сергей Ковалец.