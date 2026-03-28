Вторая победа Ковальца подряд. Металлург на выезде обыграл ФК ЮКСА

В субботу, 28 марта, состоялся матч 20-го тура Первой лиги ЮКСА – «Металлург» Запорожье. Гости одержали победу со счетом 3:1.

Перед началом тура ЮКСА занимала восьмую позицию. «Металлург» замыкал турнирную таблицу.

Запорожский клуб открыл счет на 57-й минуте. Даниил Кириченко реализовал пенальти, хладнокровно пробив по центру ворот.

Через три минуты «Металлург» забил второй мяч. Сулейман Сейтхалилов мощно пробил под перекладину.

ЮКСА с удвоенными силами пошла вперед и на 70-й минуте отыграла один мяч. Антоний Эмере замкнул подачу в штрафную.

Хозяева старались спасти матч, но получили еще один гол в свои ворота. На 88-й минуте Игорь Юречко при попустительстве обороны соперника отправил мяч в сетку.

Эта победа стала для «Металлурга» второй подряд. Назначение Сергея Ковальца главным тренером пошло запорожскому клубу на пользу.

Первая лига. 20-й тур. Буча, стадион «Юбилейный», 28 марта

ЮКСА (Тарасовка) – «Металург» (Запорожье) – 1:3

Голы: Эмере, 70 – Кириченко, 57 (пенальти), Сейтхалилов, 59, Юречко, 88

