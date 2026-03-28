Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Вторая победа Ковальца подряд. Металлург на выезде обыграл ФК ЮКСА
Первая лига
ЮКСА
28.03.2026 12:00 – FT 1 : 3
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
28 марта 2026, 14:06 |
73
0

Вторая победа Ковальца подряд. Металлург на выезде обыграл ФК ЮКСА

Поединок ФК ЮКСА – «Металлург» Запорожье завершился со счетом 1:3

28 марта 2026, 14:06 |
73
0
Вторая победа Ковальца подряд. Металлург на выезде обыграл ФК ЮКСА
ФК Металлург. Сергей Ковалец

В субботу, 28 марта, состоялся матч 20-го тура Первой лиги ЮКСА – «Металлург» Запорожье. Гости одержали победу со счетом 3:1.

Перед началом тура ЮКСА занимала восьмую позицию. «Металлург» замыкал турнирную таблицу.

Запорожский клуб открыл счет на 57-й минуте. Даниил Кириченко реализовал пенальти, хладнокровно пробив по центру ворот.

Через три минуты «Металлург» забил второй мяч. Сулейман Сейтхалилов мощно пробил под перекладину.

ЮКСА с удвоенными силами пошла вперед и на 70-й минуте отыграла один мяч. Антоний Эмере замкнул подачу в штрафную.

Хозяева старались спасти матч, но получили еще один гол в свои ворота. На 88-й минуте Игорь Юречко при попустительстве обороны соперника отправил мяч в сетку.

Эта победа стала для «Металлурга» второй подряд. Назначение Сергея Ковальца главным тренером пошло запорожскому клубу на пользу.

Первая лига. 20-й тур. Буча, стадион «Юбилейный», 28 марта

ЮКСА (Тарасовка) – «Металург» (Запорожье) – 1:3

Голы: Эмере, 70 – Кириченко, 57 (пенальти), Сейтхалилов, 59, Юречко, 88

Видеозапись матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Юречко (Металлург Зп).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Antoniy Daniel Emere Chukwebuka (ЮКСА).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Сулейман Сейтхалилов (Металлург Зп).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Металлург Зп.
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Сергей Ковалец ЮКСА Тарасовка Металлург Запорожье Антоний Эмере Даниил Кириченко Сулейман Сейтхалилов
Сергей Турчак
Сергей Турчак
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем