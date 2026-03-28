В субботу, 28 марта состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «ЮКСА» и «Металлургом». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

ЮКСА

Достаточно средне проходит сезон для «крестоносцев». За 19 сыгранных матчей Первой лиги Украины «ЮКСА» смогла добыть в борьбе 23 зачетных пункта, которые пока позволяют ей находиться на 8-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета еще совсем не надежно – всего 4 очка. Второй круг чемпионата коллектив начал с минимального поражения в игре против «Черноморца».

Из Кубка Украины тарасовцы вылетели из-за собственной опрометчивости – коллектив выпустил на поле незаявленного игрока. Именно поэтому в поединке 1/32 финала против винницкой «Нивы» «ЮКСА» было засчитано техническое поражение.

Металлург

Для запорожцев сезон складывается совсем неудачно. «Металлург», в прошлом спасшийся от вылета только из-за снятия «Миная», в текущем розыгрыше чемпионата рискует окончательно потерять прописку. После 19 туров Первой лиги на счету команды только 11 очков, из-за чего она и находится на последнем, 16-м месте общего зачета. Расстояние от безопасной зоны достаточно ощутимо – 8 зачетных пунктов. Весеннюю часть чемпионата «Металлург» начал с победы 2:0 против «Ворсклы».

Кубок Украины запорожская команда покинула на стадии 1/16 финала после поражения против «Феникса-Мариуполя» в серии пенальти.

Личные встречи

В общей сложности коллективы встречались между собой 5 раз. В 4-х поединках победила «ЮКСА», а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Металлург» забил всего 9 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Ни в одном из последних 6 официальных поединков «ЮКСА» не пропустила больше, чем 1 гол.

«Металлург» пропустил 37 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: победа «ЮКСА» с коэффициентом 1.46 по линии БК betking.