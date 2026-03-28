ЮКСА – Металлург З – 1:3. Вторая победа подряд. Видео голов и обзор матча
Все мячи команды забили во втором тайме
В субботу, 28 марта, состоялся матч 20-го тура Первой лиги ЮКСА – «Металлург» Запорожье. Гости одержали победу со счетом 3:1, которая для команды Сергея Ковальца стала второй подряд.
«Металлург» открыл счет на 57-й минуте. Даниил Кириченко реализовал пенальти, хладнокровно пробив по центру ворот.
Через три минуты запорожский клуб забил второй мяч. Сулейман Сейтхалилов мощно пробил под перекладину.
ЮКСА пошла вперед и на 70-й минуте сократила отставание в счете. Антоний Эмере замкнул подачу в штрафную.
Хозяева старались спасти матч, но получили еще один гол в свои ворота. На 88-й минуте Игорь Юречко при попустительстве обороны соперника отправил мяч в сетку.
Первая лига. 20-й тур. Буча, стадион «Юбилейный», 28 марта
ЮКСА (Тарасовка) – «Металлург» (Запорожье) – 1:3
Голы: Эмере, 70 – Кириченко, 57 (пенальти), Сейтхалилов, 59, Юречко, 88
