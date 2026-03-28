  4. ЮКСА – Металлург З – 1:3. Вторая победа подряд. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
28 марта 2026, 20:41 |
Все мячи команды забили во втором тайме

В субботу, 28 марта, состоялся матч 20-го тура Первой лиги ЮКСА – «Металлург» Запорожье. Гости одержали победу со счетом 3:1, которая для команды Сергея Ковальца стала второй подряд.

«Металлург» открыл счет на 57-й минуте. Даниил Кириченко реализовал пенальти, хладнокровно пробив по центру ворот.

Через три минуты запорожский клуб забил второй мяч. Сулейман Сейтхалилов мощно пробил под перекладину.

ЮКСА пошла вперед и на 70-й минуте сократила отставание в счете. Антоний Эмере замкнул подачу в штрафную.

Хозяева старались спасти матч, но получили еще один гол в свои ворота. На 88-й минуте Игорь Юречко при попустительстве обороны соперника отправил мяч в сетку.

Первая лига. 20-й тур. Буча, стадион «Юбилейный», 28 марта

ЮКСА (Тарасовка) – «Металлург» (Запорожье) – 1:3

Голы: Эмере, 70 – Кириченко, 57 (пенальти), Сейтхалилов, 59, Юречко, 88

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Юречко (Металлург Зп).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Эмере (ЮКСА).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Сулейман Сейтхалилов (Металлург Зп).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Кириченко (Металлург Зп).
