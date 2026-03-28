Полузащитник ФК Феникс-Мариуполь рассказал о ничьей с Черноморцем

Ведущий игрок Феникса-Мариуполя Артур Ременяк эксклюзивно для Sport.ua рассказал в чью пользу было подписание мирного соглашения в матче 20 тура Первой лиги его команды с Черноморцем – 1:1.

«Для нас это был первый в этом году поединок на травяном газоне. Все спарринги в подготовительный период, а также два противостояния с «Черниговом» (кубковое и в первенстве) проводили на искусственном покрытии.

Считаю, что Феникс-Мариуполь наиграл на ничью, тем более что первыми пропустили. Благодаря активности внутри второго тайма в третьей зоне сумели добиться излома и выровняли положение после четко разыгранной многоходовой комбинации с подключением игроков линии обороны. Все же последнее слово могло быть за одесситами, однако в компенсированное время нас выручил вратарь Виталий Жупанский.

Думаю, что ничья была в пользу Феникс-Мариуполя, ведь позволила подтянуться к середине турнирной таблицы. В конце концов и одесситам не стоит огорчаться, потому что у них в борьбе за повышение в классе еще все впереди».

Сейчас футболисты Феникс-Мариуполя набрали 20 очков и занимают 11 место, в активе Черноморца – 42 пункта и он второй.

Ранее сообщалось, что во Львове прошел матч 20 тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» и «Черноморец» разделили очки.