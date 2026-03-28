Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Феникс-Мариуполь – Черноморец – 1:1. Ничья во Львове. Видео голов и обзор
Первая лига
Феникс-Мариуполь
28.03.2026 15:00 – FT 1 : 1
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
28 марта 2026, 21:43 |
116
0

Феникс-Мариуполь – Черноморец – 1:1. Ничья во Львове. Видео голов и обзор

Поединок прошел на львовском стадионе СКИФ

28 марта 2026, 21:43 |
116
0
Феникс-Мариуполь – Черноморец – 1:1. Ничья во Львове. Видео голов и обзор
ФК Черноморец

В субботу, 28 марта, во Львове состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» и «Черноморец разделили очки.

Во время зимней паузы «Черноморец» сменил главного тренера. Команду возглавил Роман Григорчук. С новым наставником «Черноморец» уже одержал первую победу, обыграв дома ФК ЮКСА со счетом 1:0.

Гости открыли счет в конце первого тайма. На 40-й минуте Кирилл Попов на правом фланге штрафной оьбыграл защитника и левой ногой пробил в дальний угол.

«Феникс-Мариуполь» отыгрался после перерыва. На 68-й минуте Денис Балан подключился к атаке и ударом с острого угла сравнял счет.

Первая лига. 20-й тур. Львов, стадион СКИФ, 28 марта

«Феникс-Мариуполь» – «Черноморец» (Одесса) – 1:1

Голы: Балан, 68 – Попов, 40

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Видеозапись матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Балан (Феникс-Мариуполь).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Попов (Черноморец).
По теме:
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Феникс-Мариуполь Денис Балан Кирилл Попов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем