Феникс-Мариуполь – Черноморец – 1:1. Ничья во Львове. Видео голов и обзор
Поединок прошел на львовском стадионе СКИФ
В субботу, 28 марта, во Львове состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» и «Черноморец разделили очки.
Во время зимней паузы «Черноморец» сменил главного тренера. Команду возглавил Роман Григорчук. С новым наставником «Черноморец» уже одержал первую победу, обыграв дома ФК ЮКСА со счетом 1:0.
Гости открыли счет в конце первого тайма. На 40-й минуте Кирилл Попов на правом фланге штрафной оьбыграл защитника и левой ногой пробил в дальний угол.
«Феникс-Мариуполь» отыгрался после перерыва. На 68-й минуте Денис Балан подключился к атаке и ударом с острого угла сравнял счет.
Первая лига. 20-й тур. Львов, стадион СКИФ, 28 марта
«Феникс-Мариуполь» – «Черноморец» (Одесса) – 1:1
Голы: Балан, 68 – Попов, 40
