Феникс-Мариуполь – Черноморец – 1:1. Ничья во Львове. Видео голов и обзор

В субботу, 28 марта, во Львове состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» и «Черноморец разделили очки.

Во время зимней паузы «Черноморец» сменил главного тренера. Команду возглавил Роман Григорчук. С новым наставником «Черноморец» уже одержал первую победу, обыграв дома ФК ЮКСА со счетом 1:0.

Гости открыли счет в конце первого тайма. На 40-й минуте Кирилл Попов на правом фланге штрафной оьбыграл защитника и левой ногой пробил в дальний угол.

«Феникс-Мариуполь» отыгрался после перерыва. На 68-й минуте Денис Балан подключился к атаке и ударом с острого угла сравнял счет.

Первая лига. 20-й тур. Львов, стадион СКИФ, 28 марта

«Феникс-Мариуполь» – «Черноморец» (Одесса) – 1:1

Голы: Балан, 68 – Попов, 40

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Видеозапись матча