  Неудачный матч команды Григорчука. Черноморец потерял очки в Первой лиге
Феникс-Мариуполь
28.03.2026 15:00 – FT 1 : 1
Черноморец
Украина. Первая лига
28 марта 2026, 16:59 | Обновлено 28 марта 2026, 17:13
Неудачный матч команды Григорчука. Черноморец потерял очки в Первой лиге

Состоялся последний матч игрового дня очередного тура Первой лиги.

Феникс-Мариуполь, который недавно упустил шанс выйти в полуфинал Кубка Украины, на своем поле принимал претендента на УПЛ Черноморец и отобрал у него очки.

Команда Романа Григорчука забила первой, но пропустила во втором тайме и не сумела набрать три пункта.

Хозяева с 20 очками находятся на 11-м месте, а Черноморец с 42 очками идет вторым. Завтра Левый Берег в случае победы опередит конкурента и поднимется в топ-2.

Лидирует Буковина с 51 пунктом и матчем в запасе с Прикарпатьем.

Первая лига. 20-й тур

Феникс-Мариуполь – Черноморец 1:1
Голы: Балан, 68 – Попов, 40

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Комментарии 2
kuzia66
Та по грі, вони там і продути могли запросто. 
Andromed
Буковина все більше віддаляється)
