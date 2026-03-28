Неудачный матч команды Григорчука. Черноморец потерял очки в Первой лиге
Не удалось обыграть Феникс-Мариуполь
Состоялся последний матч игрового дня очередного тура Первой лиги.
Феникс-Мариуполь, который недавно упустил шанс выйти в полуфинал Кубка Украины, на своем поле принимал претендента на УПЛ Черноморец и отобрал у него очки.
Команда Романа Григорчука забила первой, но пропустила во втором тайме и не сумела набрать три пункта.
Хозяева с 20 очками находятся на 11-м месте, а Черноморец с 42 очками идет вторым. Завтра Левый Берег в случае победы опередит конкурента и поднимется в топ-2.
Лидирует Буковина с 51 пунктом и матчем в запасе с Прикарпатьем.
Первая лига. 20-й тур
Феникс-Мариуполь – Черноморец 1:1
Голы: Балан, 68 – Попов, 40
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Сине-желтая команда проиграла товарищеский матч со счетом 3:4
Андреас Мальдера – в списке УАФ