В субботу, 28 марта, состоится поединок 20-го тура Первой лиги Украины между «Фениксом-Мариуполем» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Феникс-Мариуполь

Достаточно средне прошла для команды первая часть сезона. После 19 туров Первой лиги Украины на балансе «Феникса» есть 19 баллов, которые пока позволяют ему находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Столько же очков у «Чернигов» (с 13-го места) и «Виктория Сумы» (10-я позиция). Весенний круг чемпионата мариупольцы начали с разромной победы 1:4 над тем же «Черниговом».

В Кубке Украины «Феникс-Мариуполь» вылетел на стадии четвертьфинала, проиграв «Чернигову» в серии пенальти.

Черноморец

Прошлогодний участник УПЛ в текущем сезоне ведет активную борьбу за возвращение в элиту. За 19 матчей Первой лиги одесситы смогли добыть в борьбе 41 балл, благодаря чему пока и находятся на 2-м месте общего зачета. Однако расстояние от лидера, «Буковины», уже достаточно серьезное – 10 очков. 2026 год «Черноморец» начал с минимального выигрыша против «ЮКСА».

Кубок Украины одесситы неожиданно покинули на стадии 1/16 финала, проиграв любительскому «Агротеху». Также следует отметить, что зимой «Черноморец» претерпел некоторые изменения – Александра Кучера на тренерском мостике сместил Роман Григорчук.

Личные встречи

В официальных играх коллективы играли между собой только раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда победу со счетом 2:0 одержал «Черноморец».

Интересные факты

«Черноморец» пропустил всего 11 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

«Феникс-Мариуполь» отличился только 15 забитыми голами в текущем сезоне Первой лиги – 2-й худший результат среди всех команд турнира.

За 9 домашних поединков текущего сезона Первой лиги «Феникс-Мариуполь» получил 10 очков.

Прогноз Sport.ua: победа «Черноморца» с коэффициентом 1.73 по линии БК betking.