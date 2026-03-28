Участие Месси на ЧМ-2026 под вопросом. Тренер разводит руками

Главный тренер сборной Аргентины – Лионель Скалони – оставил открытым вопрос участия легендарного Лионеля Месси в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Специалист не дал никаких гарантий относительно решения Месси, подчеркнув, что звезда сборной самостоятельно определит свое участие.

«Я сделаю все возможное, чтобы он был там, я считаю, что ради футбола он должен быть. Но решение принимаю не я, все зависит от него – от его психического состояния и физической формы.

Это сложно, потому что его хотят видеть на чемпионате мира не только аргентинцы, а весь мир. Он заслужил право самостоятельно принять это решение, и мы ни в коем случае не будем на него давить. Мы знаем, что его выбор будет лучшим для команды и для него. Надеемся, что он будет с нами», – заявил Скалони.

На чемпионате мира аргентинцы будут играть в группе J. Их соперниками станут Австрия, Алжир и Иордания.

Первый матч мундиаля состоится 11 июня в 22.00, в котором встретятся Мексика и Южная Африка.