Внутри сборной Мавритании по футболу вспыхнул конфликт после товарищеского матча против Аргентины в Буэнос-Айресе.

Аргентинцы обыграли соперника на своем поле со счетом 2:1, а главная звезда встречи – Лионель Месси – отыграл лишь второй тайм.

По завершении поединка игроки Мавритании обменялись футболками с аргентинцами, и центральной целью для африканцев стал Месси.

Уже под трибунами африканцы не смогли поделить футболку Лионеля и устроили словесную перепалку. В итоге одному из игроков пришлось уступить и забрать футболку Родриго Де Пауля.

ВИДЕО. Конфликт в подтрибунке. Игроки сборной поссорились за футболку Месси