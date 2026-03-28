ВИДЕО. Конфликт в подтрибунке. Игроки сборной поссорились за футболку Месси
Перепалка футболистов из Мавритании
Внутри сборной Мавритании по футболу вспыхнул конфликт после товарищеского матча против Аргентины в Буэнос-Айресе.
Аргентинцы обыграли соперника на своем поле со счетом 2:1, а главная звезда встречи – Лионель Месси – отыграл лишь второй тайм.
По завершении поединка игроки Мавритании обменялись футболками с аргентинцами, и центральной целью для африканцев стал Месси.
Уже под трибунами африканцы не смогли поделить футболку Лионеля и устроили словесную перепалку. В итоге одному из игроков пришлось уступить и забрать футболку Родриго Де Пауля.
🚨💣 UNBELIEVABLE scenes at La Bombonera! 😅🇲🇷— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 28, 2026
Mauritania players were literally fighting among themselves in the hallways over Lionel Messi’s Argentina jerseys after full-time.
Pure football chaos for the GOAT’s shirt! pic.twitter.com/VNvwscTBt3
