ВИДЕО. Гол со штрафного, замена Месси: Аргентина сыграла с командой Африки

28 марта сборная Аргентины провела товарищеский матч против африканской национальной команды – Мавритании.

Для проведения встречи действующий обладатель чемпионата мира выбрал арену «Эстадио Альберто Х. Армандо» в Буэнос-Айерсе.

Аргентинцы начали матч без своего капитана Лионеля Месси. Отсутствие звезды не помешало хозяевам выйти вперед.

Сначала за Аргентину отличился голом Энцо Фернандес из «Челси», далее Нико Пас из «Комо» положил шикарный мяч со штрафного.

Лионель появился на футбольном поле после перерыва, но забить легенде было не суждено. При наличии Месси хозяева только пропустили, но победу не упустили – 2:1 в пользу Аргентины.

Товарищеский матч. 28 марта

Аргентина – Мавритания – 2:1

Голы: Фернандес, 17, Пасс, 32 – Лефор, 90+4

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine