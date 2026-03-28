  4. ВИДЕО. Гол со штрафного, замена Месси: Аргентина сыграла с командой Африки
Аргентина
28.03.2026 01:15 – FT 2 : 1
Мавритания
28 марта 2026, 15:59 | Обновлено 28 марта 2026, 16:09
ВИДЕО. Гол со штрафного, замена Месси: Аргентина сыграла с командой Африки

Действующий чемпион мира оформил минимальную победу над Мавританией

28 марта сборная Аргентины провела товарищеский матч против африканской национальной команды – Мавритании.

Для проведения встречи действующий обладатель чемпионата мира выбрал арену «Эстадио Альберто Х. Армандо» в Буэнос-Айерсе.

Аргентинцы начали матч без своего капитана Лионеля Месси. Отсутствие звезды не помешало хозяевам выйти вперед.

Сначала за Аргентину отличился голом Энцо Фернандес из «Челси», далее Нико Пас из «Комо» положил шикарный мяч со штрафного.

Лионель появился на футбольном поле после перерыва, но забить легенде было не суждено. При наличии Месси хозяева только пропустили, но победу не упустили – 2:1 в пользу Аргентины.

Товарищеский матч. 28 марта

Аргентина – Мавритания – 2:1

Голы: Фернандес, 17, Пасс, 32 – Лефор, 90+4

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Мавритания.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Пас (Аргентина).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Аргентина), асcист Науэль Молина.
Андрей Витренко
