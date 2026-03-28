Арина Соболенко – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 марта состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).

В решающем поединке сыграют Арина Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (США, WTA 4). Встреча начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Это будет 13-е очное противостояние соперниц. Счет 6:6.

Победительница поединка выиграет трофей тысячника во Флориде и $ 1 151 380.

