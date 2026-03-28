Забили шесть мячей. Металлист 1925 и Оболонь провели спарринг

В субботу, 28 марта, «Металлист 1925» и «Оболонь» сыграли контрольный матч. «Оболонь» вела с разницей в три мяча, но упустила победу. К тому же «Металлист 1925» не реализовал два пенальти.

В первой половине матча «Оболонь» забила два гола. Денис Устименко вывел «Оболонь» вперед, а Сергей Суханов закрепил преимущество киевского клуба.

На 71-й минуте Артем Кулаковский сделал счет 3:0 в пользу «Оболони». Однако удержать победу «пивовары» не смогли.

«Металлист 1925» забил три мяча и спасся от поражения. Авторами голов стали Владислав Калитвинцев, Себастьян Кастильо и Рамик Гаджиев.

Товарищеский матч. 28 марта, с. Счастливое

«Металлист 1925» (Харьков) – «Оболонь» (Киев) – 3:3

Голы: Калитвинцев, 79, Кастильо, 108, Гаджиев, 119 – Устименко, 33, Суханов, 49, Кулаковский, 71

«Металлист 1925» (1 и 2 тайм): Варакута, Капинус, Салюк, Шабанов (к), Мартынюк, Павлюк, Ари Моура, Баптистелла, Аревало, Антюх, Итодо

«Металлист 1925» (3 и 4 тайм): Проценко, Салюк (Пличко 91), Дубко, Снурницын, Мартынюк (Павлюк 73, Король 91), Литвиненко, Калитвинцев, Когут, Панченко (Гаджиев 104), Кастильо, Мба

«Оболонь» (старт): Федоривский, Прокопенко, Семенов, Приймак, Мединский, Волохатый, Черненко, Нестеренко, Слободян, Суханов, Устименко

На 48-й минуте Ари Моура не реализовал пенальти (вратарь), на 82-й минуте Калитвинцев (вратарь).