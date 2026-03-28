28 марта два клуба Украинской Премьер-лиги – «Металлист 1925» и «Оболонь» – провели товарищеский матч во время международной паузы.

Матч на стадионе в селе Счастливое (Киевская область) состоялся по нестандартным правилам: команды сыграли четыре тайма, имея неограниченное количество замен.

Киевляне до 71-й минуты уверенно вели в счёте и имели шансы разгромить соперника. Однако харьковчане переломили ход игры, несмотря на два нереализованных пенальти.

«Металлист 1925» спасся от поражения и сыграл вничью с «пивоварами» – 3:3.

Товарищеский матч. 28 марта

«Металлист 1925» (Харьков) – «Оболонь» (Киев) – 3:3

Голы: Калитвинцев, 79; Кастильо, 108; Гаджиев, 119 – Устименко, 33; Суханов, 49; Кулаковский, 71

