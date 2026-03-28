Металлист 1925 и Оболонь проводят товарищеский матч

В субботу, 28 марта, «Металлист 1925» и «Оболонь» сыграют контрольный матч. Поединок пройдет в закрытом режиме, без трансляции.

Команды встретятся на поле базы «Металлиста 1925» в с. Счастливое.

В турнирной таблице «Металлист 1925» идет на пятом месте. В предыдущем туре УПЛ команда Младена Бартуловича со счетом 2:0 обыграла СК «Полтава».

«Оболонь» свой предыдущий матч проиграла «Карпатам» 0:4. В турнирной таблице киевляне занимают 10-е место.

Товарищеский матч. 28 марта, с. Счастливое. 12:00

«Металлист 1925» (Харьков) – «Оболонь» (Киев)

Трансляция матча не запланирована