Металлист 1925 и Оболонь проводят товарищеский матч
Команды сыграют 28 марта в 12:00
В субботу, 28 марта, «Металлист 1925» и «Оболонь» сыграют контрольный матч. Поединок пройдет в закрытом режиме, без трансляции.
Команды встретятся на поле базы «Металлиста 1925» в с. Счастливое.
В турнирной таблице «Металлист 1925» идет на пятом месте. В предыдущем туре УПЛ команда Младена Бартуловича со счетом 2:0 обыграла СК «Полтава».
«Оболонь» свой предыдущий матч проиграла «Карпатам» 0:4. В турнирной таблице киевляне занимают 10-е место.
Товарищеский матч. 28 марта, с. Счастливое. 12:00
«Металлист 1925» (Харьков) – «Оболонь» (Киев)
