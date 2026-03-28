Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 и Оболонь проводят товарищеский матч
Украина. Премьер лига
ФК Оболонь

В субботу, 28 марта, «Металлист 1925» и «Оболонь» сыграют контрольный матч. Поединок пройдет в закрытом режиме, без трансляции.

Команды встретятся на поле базы «Металлиста 1925» в с. Счастливое.

В турнирной таблице «Металлист 1925» идет на пятом месте. В предыдущем туре УПЛ команда Младена Бартуловича со счетом 2:0 обыграла СК «Полтава».

«Оболонь» свой предыдущий матч проиграла «Карпатам» 0:4. В турнирной таблице киевляне занимают 10-е место.

Товарищеский матч. 28 марта, с. Счастливое. 12:00

«Металлист 1925» (Харьков) – «Оболонь» (Киев)

Трансляция матча не запланирована

товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Оболонь Киев Металлист 1925 Металлист 1925 - Оболонь
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем