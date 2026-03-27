  4. Юрген КЛОПП: «Некоторые показатели Салаха останутся непревзойденными»
27 марта 2026, 21:26
Юрген КЛОПП: «Некоторые показатели Салаха останутся непревзойденными»

Экс-наставник «красных» тепло отозвался о бывшем подопечном

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отдал должное вингеру Мохамеду Салаху, который покинет «Энфилд» в конце сезона.

«Салах – невероятный профессионал», – сказал Клопп. «Он установил совершенно новые стандарты для профессионального футболиста – насколько усердно ты можешь работать, сколько ты можешь вкладывать в восстановление и все остальное».

«Цифры, которые он показал, и стандарты, которые он установил, некоторые из них, если не все, останутся непревзойденными в современную эпоху Премьер-лиги, безусловно».

Только Иан Раш и Роджер Хант забили больше голов за «Ливерпуль», чем 33-летний египтянин (255 мячей в 435 поединках). Клопп тренировал Салаха с 2017 по 2024 год.

