Легенда Ливерпуля: «Салах выше Роналду в списке звезд АПЛ»

Известный в прошлом защитник Ливерпуля, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер считает, что Мохамед Салах, который уйдет из Ливерпуля по итогам сезона, в АПЛ показал больше, чем Криштиану Роналду.

«Если говорить про атакующих игроков-легионеров в АПЛ, то лишь Тьерри Анри мог похвастаться такой стабильностью и уровнем, который есть у Салаха. Многие говорят про Роналду, но он не был в АПЛ таким же стабильным и важным, как Салах для Ливерпуля».

«Мохамед – это автоматическое включение в сборную лучших игроков в истории АПЛ. Он выше Криштиану в чемпионате Англии», – считает Каррагер.

Ожидается, что Салах после нынешнего сезона перейдет в команду из Саудовской Аравии.