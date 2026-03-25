  4. Легенда Ливерпуля: «Салах выше Роналду в списке звезд АПЛ»
Англия
25 марта 2026, 15:34 | Обновлено 25 марта 2026, 15:46
Легенда Ливерпуля: «Салах выше Роналду в списке звезд АПЛ»

Каррагер уверен, что Салах в лиге сделал больше

Getty Images/Global Images Ukraine. Роналду и Салах

Известный в прошлом защитник Ливерпуля, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер считает, что Мохамед Салах, который уйдет из Ливерпуля по итогам сезона, в АПЛ показал больше, чем Криштиану Роналду.

«Если говорить про атакующих игроков-легионеров в АПЛ, то лишь Тьерри Анри мог похвастаться такой стабильностью и уровнем, который есть у Салаха. Многие говорят про Роналду, но он не был в АПЛ таким же стабильным и важным, как Салах для Ливерпуля».

«Мохамед – это автоматическое включение в сборную лучших игроков в истории АПЛ. Он выше Криштиану в чемпионате Англии», – считает Каррагер.

Ожидается, что Салах после нынешнего сезона перейдет в команду из Саудовской Аравии.

Ливерпуль Мохамед Салах Криштиану Роналду Джейми Каррагер Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
