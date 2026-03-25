Легенда Ливерпуля: «Салах выше Роналду в списке звезд АПЛ»
Каррагер уверен, что Салах в лиге сделал больше
Известный в прошлом защитник Ливерпуля, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер считает, что Мохамед Салах, который уйдет из Ливерпуля по итогам сезона, в АПЛ показал больше, чем Криштиану Роналду.
«Если говорить про атакующих игроков-легионеров в АПЛ, то лишь Тьерри Анри мог похвастаться такой стабильностью и уровнем, который есть у Салаха. Многие говорят про Роналду, но он не был в АПЛ таким же стабильным и важным, как Салах для Ливерпуля».
«Мохамед – это автоматическое включение в сборную лучших игроков в истории АПЛ. Он выше Криштиану в чемпионате Англии», – считает Каррагер.
Ожидается, что Салах после нынешнего сезона перейдет в команду из Саудовской Аравии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Боксер – о начале войны
Главный тренер черкасского ЛНЗ дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua