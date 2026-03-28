  4. Не только Ребров. Алиев назвал виновных после провала сборной Украины
28 марта 2026, 12:51
Не только Ребров. Алиев назвал виновных после провала сборной Украины

Бывший футболист национальной команды прокомментировал поражение в матче со Швецией

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал работу главного тренера Сергея Реброва во главе национальной команды после поражения от Швеции (1:3):

– Сейчас много хейта летит в сторону Сергея Реброва. Стоит ли ему уходить в отставку, не дожидаясь, пока истечет контракт с УАФ?

– Пусть в УАФ сами разбираются. Однако я считаю, что уничтожать его не нужно. Ребров наверняка донес до пацанов все, что мог. Он сам на поле не выйдет. Как футболист он был прекрасен, свое дело знал.

В провале сборной виноваты все: тренерский штаб, президент УАФ и футболисты. Но на поле – именно игроки, ведь они сыграли просто бездарно. Лучше уж вызвать всех из нашего чемпионата, как это было раньше.

В наше время только Шева (Андрей Шевченко) приезжал из «Милана», а затем из «Челси», а остальные игроки были из «Ворсклы», «Днепра», «Шахтера» и «Динамо». Однако мы знали, что играем за честь нашей страны!

У нас в стране идет война. Очень много болельщиков и ультрас сейчас на передовой, они ждали этого футбольного праздника и хорошего матча в исполнении сборной Украины.

Я даже не представляю, какие они сейчас злые. В матче со Швецией сборная не доставила удовольствия ни людям у телевизоров, ни пацанам в окопах, – подытожил Алиев.

Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
ZloyDeda
От саме цікаве, а у чому керівник УАФ винний? Він тренер, він у роздягальні настанови давав? Він створив умови для підготовки тренеру і гравцям, щоб вболівальники заповнили стадіон за кордоном, що ще від нього вимагати? Може вже навчитеся розрізняти повноваження і те, хто і чим займається? Ну як тренер збірної Шевченко більше досягнув ніж Ребров, то може слід відділити мух від котлет, мізки вмикати і розуміти, що і до чого, а не вестися на слова пустозвонів таких як Алієв, Сабо, Циганик, бурбасцятина... Мізки вам для чого? Тільки хавати те, що вам у вуха вкладають?!
umnuy2
у нас....и что сборная твоих времен добилась.Кроме сборных блохина и Шевы с ихними четвертьфиналами ЧМ и ЧЕ все остальные были днище
