Не только Ребров. Алиев назвал виновных после провала сборной Украины
Бывший футболист национальной команды прокомментировал поражение в матче со Швецией
Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал работу главного тренера Сергея Реброва во главе национальной команды после поражения от Швеции (1:3):
– Сейчас много хейта летит в сторону Сергея Реброва. Стоит ли ему уходить в отставку, не дожидаясь, пока истечет контракт с УАФ?
– Пусть в УАФ сами разбираются. Однако я считаю, что уничтожать его не нужно. Ребров наверняка донес до пацанов все, что мог. Он сам на поле не выйдет. Как футболист он был прекрасен, свое дело знал.
В провале сборной виноваты все: тренерский штаб, президент УАФ и футболисты. Но на поле – именно игроки, ведь они сыграли просто бездарно. Лучше уж вызвать всех из нашего чемпионата, как это было раньше.
В наше время только Шева (Андрей Шевченко) приезжал из «Милана», а затем из «Челси», а остальные игроки были из «Ворсклы», «Днепра», «Шахтера» и «Динамо». Однако мы знали, что играем за честь нашей страны!
У нас в стране идет война. Очень много болельщиков и ультрас сейчас на передовой, они ждали этого футбольного праздника и хорошего матча в исполнении сборной Украины.
Я даже не представляю, какие они сейчас злые. В матче со Швецией сборная не доставила удовольствия ни людям у телевизоров, ни пацанам в окопах, – подытожил Алиев.
