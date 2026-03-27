«Удар для нас». Тренер Северной Македонии объяснил разгром от Дании

Тренер сборной Северная Македония – Гоце Седлоски – нашёл слова после разгромного поражения от Дания в полуфинале плей-офф к чемпионату мира 2026.

Македонцы на выезде выстояли в первом тайме, однако провалились во втором: Дания забила четыре мяча за 45 минут и прошла дальше (4:0).

«Первый тайм мы провели дисциплинированно, и я был доволен тем, как мы выглядели. В перерыве я подчеркивал, что нужно быть внимательными в стартовые минуты второй половины, но именно тогда мы пропустили гол. Это выбило нас из ритма, и затем нам было трудно вернуться в игру.

Когда в начале второго тайма Дания пошла в атаку, мы начали испытывать серьезные проблемы в обороне. Я даже не знаю, что сказать о тех десяти минутах, когда нам забили три гола. Все произошло невероятно быстро.

Это тяжелый удар для нас. Дания забивала после атак через фланги – именно это мы анализировали и пытались закрыть. Их крайние защитники постоянно создавали численное преимущество и доставляли нам большие проблемы в обороне», – заявил Седлоски.