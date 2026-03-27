Чехия – Ирландия – 2:2 (пен. 4:3). Камбэк и серия пенальти. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка плей-офф к чемпионату мира 2026
26 марта состоялся матч сборных Чехии и Ирландии в полуфинале европейского плей-офф к чемпионату мира 2026.
Местом проведения матча стал стадион «Fortuna Arena» в Праге.
Ирландцы за девять минут забили два гола и обеспечили себе комфортное преимущество в этом отборочном матче.
Хозяева начали камбэк еще в первом тайме, но второго гола пришлось ждать долго: только на 86-й минуте чехи восстановили равновесие.
Матч завершился вничью, дополнительное время также не определило победителя (2:2), поэтому игра перешла в серию пенальти.
Удары с 11-метровой отметки лучше исполнили чехи, которые прошли в следующий раунд плей-офф (4:3 по пенальти).
Следующим соперником Чехии станет сборная Дании, матч состоится 31 марта в Праге.
Чемпионат мира. Квалификация, 26 марта
Плей-офф, полуфинал
Чехия – Ирландия – 2:2 (4:3 по пенальти)
Голы: Шик, 27 (пенальти), Крейчи, 86 – Перротт, 14, Коварж, 23 (автогол)
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
