  4. Чехия – Ирландия – 2:2 (пен. 4:3). Камбэк и серия пенальти. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Чехия
26.03.2026 21:45 – FT 2 : 2
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Ирландия
Чемпионат мира
27 марта 2026, 11:28 | Обновлено 27 марта 2026, 11:31
Чехия – Ирландия – 2:2 (пен. 4:3). Камбэк и серия пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка плей-офф к чемпионату мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine.

26 марта состоялся матч сборных Чехии и Ирландии в полуфинале европейского плей-офф к чемпионату мира 2026.

Местом проведения матча стал стадион «Fortuna Arena» в Праге.

Ирландцы за девять минут забили два гола и обеспечили себе комфортное преимущество в этом отборочном матче.

Хозяева начали камбэк еще в первом тайме, но второго гола пришлось ждать долго: только на 86-й минуте чехи восстановили равновесие.

Матч завершился вничью, дополнительное время также не определило победителя (2:2), поэтому игра перешла в серию пенальти.

Удары с 11-метровой отметки лучше исполнили чехи, которые прошли в следующий раунд плей-офф (4:3 по пенальти).

Следующим соперником Чехии станет сборная Дании, матч состоится 31 марта в Праге.

Чемпионат мира. Квалификация, 26 марта

Плей-офф, полуфинал

Чехия – Ирландия – 2:2 (4:3 по пенальти)

Голы: Шик, 27 (пенальти), Крейчи, 86 – Перротт, 14, Коварж, 23 (автогол)

Видео голов и обзор матча:

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Патрик Шик (Чехия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ян Климент (Чехия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Брэди (Ирландия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Соучек (Чехия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Адам Айда (Ирландия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ладислав Крейчи (Чехия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Трой Пэрротт (Ирландия).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Ладислав Крейчи (Чехия), асcист Михал Садилек.
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Патрик Шик (Чехия).
23’
ГОЛ ! Автогол забил Матей Коварж (Чехия).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Трой Пэрротт (Ирландия).
Ребров – хороший тренер. 12 мыслей после матча Украины и Швеции
«Удар для нас». Тренер Северной Македонии объяснил разгром от Дании
«Ничего не выиграли». Коуч Дании сдержал эмоции после разгрома в плей-офф
