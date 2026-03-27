26 марта состоялся матч сборных Чехии и Ирландии в полуфинале европейского плей-офф к чемпионату мира 2026.

Местом проведения матча стал стадион «Fortuna Arena» в Праге.

Ирландцы за девять минут забили два гола и обеспечили себе комфортное преимущество в этом отборочном матче.

Хозяева начали камбэк еще в первом тайме, но второго гола пришлось ждать долго: только на 86-й минуте чехи восстановили равновесие.

Матч завершился вничью, дополнительное время также не определило победителя (2:2), поэтому игра перешла в серию пенальти.

Удары с 11-метровой отметки лучше исполнили чехи, которые прошли в следующий раунд плей-офф (4:3 по пенальти).

Следующим соперником Чехии станет сборная Дании, матч состоится 31 марта в Праге.

Чемпионат мира. Квалификация, 26 марта

Плей-офф, полуфинал

Чехия – Ирландия – 2:2 (4:3 по пенальти)

Голы: Шик, 27 (пенальти), Крейчи, 86 – Перротт, 14, Коварж, 23 (автогол)

Видео голов и обзор матча: