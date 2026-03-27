«Пропустили глупые голы». Тренер сборной Чехии – о камбэке против Ирландии

Главный тренер сборной Чехии – Мирослав Коубек – отметил плюсы и минусы после матча с Ирландия в плей-офф к чемпионату мира 2026. Специалист поблагодарил своих подопечных за характер, проявленный при неблагоприятном счете.

Сборная Чехии отыгралась с 0:2, перевела матч в серию пенальти (2:2) и в итоге победила соперника со счетом 4:3 в послематчевой серии.

Следующим соперником Чехии станет сборная Дания, матч пройдет 31 марта в Прага.

«Мы пропустили глупые голы, к тому же после ситуаций, к которым готовились – длинные ауты и навесы со стандартов. К сожалению, мы не справились с этими моментами, и пропущенные мячи были дешевыми. В остальном матч был таким, каким я и ожидал. Ирландцы подтвердили свои качества и способность играть в высоком темпе, вести много единоборств и использовать контратаки.

В единоборствах мы уступали, но они в этом компоненте доминируют и очень сильны. Я знал, что это будет битва, и для нас она завершилась счастливо и успешно. Команда показала высокую ментальную готовность и боевой дух и буквально вырвала этот результат. Не обошлось без ошибок. Игра была сырой, и многое ещё нужно наладить. Верю, что такой первый шаг сделает нас сильнее.

Снимаю шляпу перед командой, ведь она продемонстрировала характер и не сдалась. Проигрывать 0:2 на международном уровне – почти безнадёжно, но мы сумели это изменить.

Это была эпическая битва, настоящий боевой матч. Хотелось бы больше контролировать мяч и действовать спокойнее, но соперник создавал огромное давление благодаря агрессивному прессингу и интенсивной игре в обороне, к тому же мы проигрывали борьбу, поэтому полного удовлетворения нет – нам есть куда прогрессировать. Хотелось бы более качественной игры.

Томаш Соучек однозначно помог переломить ход игры. Объясню свои мысли: мы хотели больше владеть мячом, чем ирландцы, а Владимир Даріда обладает отличными качествами для организации и построения игры. Он меня совершенно не разочаровал. К тому же у него была специальная задача – сдерживать выходы Перротта в полуфланги, чтобы Робин Гранач не приходилось каждый раз выходить на него. Считаю, что Владимир справился отлично, и Перротт имел немного моментов. Томаш вышел с задачей лучше контролировать центр поля, а вместе с появлением Халоупека мы хотели поднять линию команды. Мы верили, что сможем забить после стандарта – так и произошло.

Серия пенальти? У нас было подготовлено пять кандидатов, но одно изменение все же было. В итоге мы выбрали эту пятерку – и это сработало.

Вратарь Коварж? В его позиции мы не сомневались. Он играет в топ-клубе, станет чемпионом Нидерландов, выступал в Лиге чемпионов. Обладает высоким уровнем – это был наш очевидный выбор.

Следующий соперник – Дания. Пока не хочу много о них говорить. Конечно, мы их изучили, но я ещё хочу пересмотреть последний матч с Северная Македония. После этого сделаем выводы. Это точно будет другая игра», – добавил Коубек.