  4. «Пропустили глупые голы». Тренер сборной Чехии – о камбэке против Ирландии
ЧМ. Квалификация. Европа
Чехия
26.03.2026 21:45 – FT 2 : 2
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Ирландия
Чемпионат мира
27 марта 2026, 10:37 | Обновлено 27 марта 2026, 10:38
296
0

«Пропустили глупые голы». Тренер сборной Чехии – о камбэке против Ирландии

Мирослав Коубек не забыл похвалить подопечных за характер

27 марта 2026, 10:37 | Обновлено 27 марта 2026, 10:38
296
0
«Пропустили глупые голы». Тренер сборной Чехии – о камбэке против Ирландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирослав Коубек

Главный тренер сборной Чехии – Мирослав Коубек – отметил плюсы и минусы после матча с Ирландия в плей-офф к чемпионату мира 2026. Специалист поблагодарил своих подопечных за характер, проявленный при неблагоприятном счете.

Сборная Чехии отыгралась с 0:2, перевела матч в серию пенальти (2:2) и в итоге победила соперника со счетом 4:3 в послематчевой серии.

Следующим соперником Чехии станет сборная Дания, матч пройдет 31 марта в Прага.

«Мы пропустили глупые голы, к тому же после ситуаций, к которым готовились – длинные ауты и навесы со стандартов. К сожалению, мы не справились с этими моментами, и пропущенные мячи были дешевыми. В остальном матч был таким, каким я и ожидал. Ирландцы подтвердили свои качества и способность играть в высоком темпе, вести много единоборств и использовать контратаки.

В единоборствах мы уступали, но они в этом компоненте доминируют и очень сильны. Я знал, что это будет битва, и для нас она завершилась счастливо и успешно. Команда показала высокую ментальную готовность и боевой дух и буквально вырвала этот результат. Не обошлось без ошибок. Игра была сырой, и многое ещё нужно наладить. Верю, что такой первый шаг сделает нас сильнее.

Снимаю шляпу перед командой, ведь она продемонстрировала характер и не сдалась. Проигрывать 0:2 на международном уровне – почти безнадёжно, но мы сумели это изменить.

Это была эпическая битва, настоящий боевой матч. Хотелось бы больше контролировать мяч и действовать спокойнее, но соперник создавал огромное давление благодаря агрессивному прессингу и интенсивной игре в обороне, к тому же мы проигрывали борьбу, поэтому полного удовлетворения нет – нам есть куда прогрессировать. Хотелось бы более качественной игры.

Томаш Соучек однозначно помог переломить ход игры. Объясню свои мысли: мы хотели больше владеть мячом, чем ирландцы, а Владимир Даріда обладает отличными качествами для организации и построения игры. Он меня совершенно не разочаровал. К тому же у него была специальная задача – сдерживать выходы Перротта в полуфланги, чтобы Робин Гранач не приходилось каждый раз выходить на него. Считаю, что Владимир справился отлично, и Перротт имел немного моментов. Томаш вышел с задачей лучше контролировать центр поля, а вместе с появлением Халоупека мы хотели поднять линию команды. Мы верили, что сможем забить после стандарта – так и произошло.

Серия пенальти? У нас было подготовлено пять кандидатов, но одно изменение все же было. В итоге мы выбрали эту пятерку – и это сработало.

Вратарь Коварж? В его позиции мы не сомневались. Он играет в топ-клубе, станет чемпионом Нидерландов, выступал в Лиге чемпионов. Обладает высоким уровнем – это был наш очевидный выбор.

Следующий соперник – Дания. Пока не хочу много о них говорить. Конечно, мы их изучили, но я ещё хочу пересмотреть последний матч с Северная Македония. После этого сделаем выводы. Это точно будет другая игра», – добавил Коубек.

По теме:
Ребров – хороший тренер. 12 мыслей после матча Украины и Швеции
«Удар для нас». Тренер Северной Македонии объяснил разгром от Дании
«Ничего не выиграли». Коуч Дании сдержал эмоции после разгрома в плей-офф
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Украины: «Мы отдаем себе отчет, что ситуация непростая»
Футбол | 27 марта 2026, 11:49 0
Игрок сборной Украины: «Мы отдаем себе отчет, что ситуация непростая»
Игрок сборной Украины: «Мы отдаем себе отчет, что ситуация непростая»

Геннадий Синчук рассказал о предстоящих матчах с Литвой и Венгрией

Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Футбол | 27 марта 2026, 07:40 35
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам

Тренер планирует остаться на матч против Албании

В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Футбол | 27.03.2026, 01:57
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Футбол | 27.03.2026, 11:20
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Футбол | 27.03.2026, 06:23
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Популярные новости
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 71
Футбол
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 23
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 14
Футбол
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 17
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 46
Футбол
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 12
Футбол
