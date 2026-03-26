26 марта на Фортуна Арена пройдет матч полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира в Европе, в котором сыграют национальные сборные Чехии и Ирландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Чехия

Команда достаточно парадоксальна. Она стабильно и, часто, успешно играют на Евро. Пусть даже там в позапрошлом году был провал - но как не вспомнить серебро 1996-го года? При этом за все это время только однажды, без особенного успеха, ездили на мундиаль.

Нынешний отбор сложился тоже не лучшим образом - а ведь после победы в рамках Лиги Наций, в компании с Украиной, Грузией и Албанией, ожидания были достаточно оптимистичные. По сути, единственному серьезному сопернику, Хорватии, в 2025-м году явно проиграли - ограничились шестнадцатью очками, на шесть больше, чем у конкурента. Ну, а компанию там составили Фареры, Черногория и Гибралтар - не хватало еще кому-то из них проиграть спор за вторую позицию.

Ирландия

Сборная смотрится достаточно стабильно - как крепкий, но еще и довольно невезучий, середняк. Давно уже максимумом был выход как раз в стыковые поединки - но там следовала неудача. Впрочем, год назад в плей-аут как раз выиграли, причем дважды (оба раза со счетом 2:1), но это у скромной Болгарии.

Зато в квалификации получилось удивить. В квартете был явный фаворит, португальцы, и те, пусть и не без осечек, подтвердили статус, став первыми. Вторую позицию отдавали венграм, но андердог ухитрился прекрасно закончить тот цикл, в ноябре последовательно обыграв обоих фаворитов, сначала 2:0 дома с Роналду и компанией - а ведь тогда еще не все было решено. Но главный подвиг пришелся на последний поединок, когда в Будапеште вырвали победу хет-триком Пэррота - и отобрав в итоге вторую позицию, а с ней и пропуск в плей-офф.

Статистика личных встреч

Всего было восемь поединков, из которых чехи выиграли половину при паре поражений. В крайнем поединке, в 2012-м году, снова была ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех хозяев. Но тут и гости дадут бой - ставим на оба забьют (коэффициент - 1,86).