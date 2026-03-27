С камбеком: Чехия и Ирландия сразились за финал квалификации ЧМ
Точнее в серии 11-метровых оказалась чехи
Сборные Чехии и Ирландии встретились в матче плей-офф квалификации чемпионата мира.
Поединок прошел на стадионе «Фортуна Арена» в Праге.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Гости быстро отличились сразу двумя голами благодаря точному удару Пэрротта и автоголу Ковара. Позже один мяч отыграл Шик и до 86-й минуты чехи пытались сравнять счет, пока Ладислав Крейчи не поразил ворота Келлехера.
В овертаймах ни одна из команд не забила, а в серии пенальти точнее оказалсь Чехия, которая в финале квалификации сыграет с Данией.
Квалификация чемпионата мира. Плей-офф
Чехия – Ирландия – 2:2 (пенальти – 4:3)
Голы: Шик, 27 (пенальти), Крейчи, 86 – Пэрротт, 14, Ковар, 23 (автогол)
