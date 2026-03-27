Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С камбеком: Чехия и Ирландия сразились за финал квалификации ЧМ
ЧМ. Квалификация. Европа
Чехия
26.03.2026 21:45 – FT 2 : 2
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Ирландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
27 марта 2026, 00:44 | Обновлено 27 марта 2026, 01:25
С камбеком: Чехия и Ирландия сразились за финал квалификации ЧМ

Точнее в серии 11-метровых оказалась чехи

Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Соучек

Сборные Чехии и Ирландии встретились в матче плей-офф квалификации чемпионата мира.

Поединок прошел на стадионе «Фортуна Арена» в Праге.

Гости быстро отличились сразу двумя голами благодаря точному удару Пэрротта и автоголу Ковара. Позже один мяч отыграл Шик и до 86-й минуты чехи пытались сравнять счет, пока Ладислав Крейчи не поразил ворота Келлехера.

В овертаймах ни одна из команд не забила, а в серии пенальти точнее оказалсь Чехия, которая в финале квалификации сыграет с Данией.

Квалификация чемпионата мира. Плей-офф

Чехия – Ирландия – 2:2 (пенальти – 4:3)

Голы: Шик, 27 (пенальти), Крейчи, 86 – Пэрротт, 14, Ковар, 23 (автогол)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Патрик Шик (Чехия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ян Климент (Чехия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Брэди (Ирландия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Соучек (Чехия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Адам Айда (Ирландия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ладислав Крейчи (Чехия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Трой Пэрротт (Ирландия).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Ладислав Крейчи (Чехия), асcист Михал Садилек.
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Патрик Шик (Чехия).
23’
ГОЛ ! Автогол забил Матей Коварж (Чехия).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Трой Пэрротт (Ирландия).
сборная Чехии по футболу сборная Ирландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Ладислав Крейчи Патрик Шик Трой Пэрротт видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем