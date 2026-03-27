С камбеком: Чехия и Ирландия сразились за финал квалификации ЧМ

Сборные Чехии и Ирландии встретились в матче плей-офф квалификации чемпионата мира.

Поединок прошел на стадионе «Фортуна Арена» в Праге.

Гости быстро отличились сразу двумя голами благодаря точному удару Пэрротта и автоголу Ковара. Позже один мяч отыграл Шик и до 86-й минуты чехи пытались сравнять счет, пока Ладислав Крейчи не поразил ворота Келлехера.

В овертаймах ни одна из команд не забила, а в серии пенальти точнее оказалсь Чехия, которая в финале квалификации сыграет с Данией.

Квалификация чемпионата мира. Плей-офф

Чехия – Ирландия – 2:2 (пенальти – 4:3)

Голы: Шик, 27 (пенальти), Крейчи, 86 – Пэрротт, 14, Ковар, 23 (автогол)

Getty Images/Global Images Ukraine.