  4. «Пришлось действительно тяжело»:Гаттузо раскритиковал лидера сборной Италии
Чемпионат мира
27 марта 2026, 02:11 | Обновлено 27 марта 2026, 02:12
124
0

«Пришлось действительно тяжело»:Гаттузо раскритиковал лидера сборной Италии

Тренер сборной Италии поделился мнениями о победе над Северной Ирландией

27 марта 2026, 02:11 | Обновлено 27 марта 2026, 02:12
124
0
«Пришлось действительно тяжело»:Гаттузо раскритиковал лидера сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Рулевой итальянской национальной сборной Дженнаро Гаттузо поделился мыслями о победе над Северной Ирландией в полуфинальном противостоянии стыкового раунда квалификации ЧМ-2026.

«Скуадра Адзурра» на своем поле переиграла соперника с результатом 2:0. В решающем поединке за выход на мундиаль Италия померяется силами c Боснией и Герцеговиной.

«Пришлось действительно тяжело. Оппоненты даже сумели удивить нас своими попытками доставлять мяч вперед вертикально, нам стоило действовать качественнее.

Локателли опускался слишком низко, из-за чего созидание проседало. Мы действовали не совсем так, как планировали на тренировках, однако итоговый успех не стоит воспринимать как нечто обыденное.

Нам не хватало скорости, Локателли прижали к обороне, но во второй половине встречи движение мяча ускорилось. Теперь нас ждет финал. Это серьезное испытание, мы понимали сложность текущего матча, поэтому сейчас главное – восстановить силы.

Хочу выразить признательность трибунам в Бергамо. Свиста практически не было, а в перерыве команда отправлялась в подтрибунное помещение под овации. Спасибо местным жителям, теперь мы вместе двигаемся к финалу», – отметил Гаттузо в общении с RAI Sport.

По теме:
Известный юрист: «Подонки всякие, гоните Реброва»
Роман ЯРЕМЧУК: «В самый ответственный момент мы обосрались»
Тренер сборной Швеции назвал ключевую причину победы над Украиной
сборная Италии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Дженнаро Гаттузо Мануэль Локателли
Михаил Олексиенко Источник: Football-Italia
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Футбол | 27 марта 2026, 00:02 27
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам

Тренер планирует остаться на матч против Албании

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 26 марта 2026, 07:51 10
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Встреча состоится 26 марта в 21:45

Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Футбол | 26.03.2026, 11:11
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футбол | 26.03.2026, 07:47
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Футбол | 27.03.2026, 01:57
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Популярные новости
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 46
Футбол
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
26.03.2026, 04:05 8
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 87
Футбол
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
