«Пришлось действительно тяжело»:Гаттузо раскритиковал лидера сборной Италии

Рулевой итальянской национальной сборной Дженнаро Гаттузо поделился мыслями о победе над Северной Ирландией в полуфинальном противостоянии стыкового раунда квалификации ЧМ-2026.

«Скуадра Адзурра» на своем поле переиграла соперника с результатом 2:0. В решающем поединке за выход на мундиаль Италия померяется силами c Боснией и Герцеговиной.

«Пришлось действительно тяжело. Оппоненты даже сумели удивить нас своими попытками доставлять мяч вперед вертикально, нам стоило действовать качественнее.

Локателли опускался слишком низко, из-за чего созидание проседало. Мы действовали не совсем так, как планировали на тренировках, однако итоговый успех не стоит воспринимать как нечто обыденное.

Нам не хватало скорости, Локателли прижали к обороне, но во второй половине встречи движение мяча ускорилось. Теперь нас ждет финал. Это серьезное испытание, мы понимали сложность текущего матча, поэтому сейчас главное – восстановить силы.

Хочу выразить признательность трибунам в Бергамо. Свиста практически не было, а в перерыве команда отправлялась в подтрибунное помещение под овации. Спасибо местным жителям, теперь мы вместе двигаемся к финалу», – отметил Гаттузо в общении с RAI Sport.