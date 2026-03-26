26 марта на Атлети Адзурри д’Италия пройдет матч полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира в Европе, в котором сыграют национальные сборные Италии и Северной Ирландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда уже пропустила два предыдущих мундиаля. Да, при этом Манчини брал победу на Евро-2020. Такой успех Спаллетти в прошлом году повторить не сумел - не без труда выйдя в плей-офф, сразу проиграв там соседу, Швейцарии. Но тогда Лучано сохранил пост, и в целом неплохо провел Лигу Наций, выйдя там в плей-офф и дав бой год назад Германии - 1:2 дома и 3:3 на выезде.

С этим наставником расстались после того, как в начале квалификации фаворит разгромно проиграл Норвегии. На смену ему сумели пригласить только Гаттузо. Тот, при всех оговорках, выдал шесть побед кряду. Вот только одно дело обыгрывать Молдову, Эстонию и даже Израиль. Как только снова играли со скандинавами, так получили зубодробительные 1:4.

Северная Ирландия

Сборная за последние десятилетия только однажды смогла выстрелить. Десять лет назад она сыграла на Евро-2016, и даже, за счет победы над Украиной, выходили там в плей-офф. Но потом толком чем-то продолжить не получилось. И только в Лиге Наций в позапрошлом году, оказавшись в компании Болгарии, Беларуси и Люксембурга, выиграли свою группу. Благо, что хватило и одиннадцати очков в шести матчах.

Это и помогло сейчас. Все-таки в отборе осенью ограничились только девятью очками и третьим местом - дважды обыграли все тот же Люксембург, ну и дома победили Словакию. Но все равно уступили ей, и тем более немцам. Но все равно получают побороться за заветную путевку за счет пути Лиги Наций.

Статистика личных встреч

Всего, начиная с середины прошлого века, было восемь очных поединков. Италия, конечно же, доминирует, взяв пять побед. Но было и поражение, и несколько ничьих, в том числе в крайнем поединке, осенью 2021-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости тут создадут проблемы. Ставим на то, что подопечные Гаттузо выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,99).